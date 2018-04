Autofahrer übersieht Straßenbahn: Drei Verletzte

NÜRNBERG - Unfall auf der Linie 8 im Nürnberger Osten: Eine VW-Fahrerin hat beim Abbiegen eine herannahende Straßenbahn übersehen. Die konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Der VW-Fahrer wollte abbiegen, achtete dabei aber nicht auf die nahende Straßenbahn. Foto: ToMa Reitmayer



Der VW Tiguan war auf der Sulzbacher Straße in Richtung Osten unterwegs und wollte am Stresemannplatz nach links in die Martin-Richter-Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit kam von hinten eine Straßenbahn, die hier auf der Linie 8 bis nach Erlenstegen verkehrt. Trotz Notbremsung konnte der Zugfahrer den Zusammenstoß nicht verhindern, die Bahn fuhr in die Fahrertür des abbiegenden Autos.

Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden dabei leicht verletzt. In der Straßenbahn trug ein Fahrgast leichte Blessuren davon. Die Bahn selbst ist so schwer beschädigt, dass sie "nicht im Liniendienst verbleiben kann", wie VAG-Sprecherin Elisabeth Seitzinger mitteilte. Bis die Strecke wieder frei war, wurden die Haltestellen bis Erlenstegen über einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen bedient. Kurz vor 20 Uhr konnte die Straßenbahn wieder regulär fahren.

