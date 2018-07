Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Reichswaldfest: Unerschrockene Naturfreunde trotzten dem Regen Es ist eine Krux mit Freiluftveranstaltungen. Wenn das Wetter nicht mitspielt, dann fallen sie buchstäblich ins Wasser - wie das Reichswaldfest am Wochenende. Ein paar Unerschrockene zog es aber dann doch an den Aussichtsturm am Schmausenbuck, wo unter anderem Baumklettern angeboten wurde. Die Bilder!

Zusammenstoß am Frauentorgraben: Vespa-Fahrer verletzt In der Nacht zum Samstag kollidierte am Frauentorgraben in Nürnberg ein VW Golf mit einer Vespa. Der Fahrer des Rollers stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Mann wurde im Rettungswagen behandelt. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich beim Golf auf der einen Seite die Frontstoßstange ab. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.