Autos kollidieren nach Reifenplatzer bei Behringersdorf

Linker Hinterreifen eines BMW platzte aus unbekannter Ursache - vor 1 Stunde

BEHRINGERSDORF - Am frühen Sonntagmorgen hat ein Reifenplatzer zu einem schweren Unfall auf der A3 geführt. Die Insassen des verunfallten Pkws konnten ihren Wagen zwar noch schnell genug verlassen, allerdings schafften es nicht alle nachfolgenden Fahrer, dem Wrack auszuweichen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten um den BMW große Mengen Bindemittel ausstreuen, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. © NEWS5/Oßwald



Als das Unglück gegen zwei Uhr morgens passierte, fuhr der 25-jährige BMW-Fahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Regensburg. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Behringersdorf an der Landkreisgrenze zu Erlangen-Höchstadt platzte aus bislang unbekannter Ursache der linke Hinterreifen des Wagens.

Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links in die Leitplanke. Stark beschädigt und unbeleuchtet blieb der Wagen auf der Fahrbahn liegen. Der 25-Jährige und sein Beifahrer konnten unverletzt aussteigen und sich hinter die Schutzplanke begeben, bevor zwei nachfolgende Fahrzeuge zur Unfallstelle kamen. Die junge Fahrerin eines Fiat konnte noch nach rechts ausweichen, kam dabei aber ins Bankett und blieb am Standstreifen stehen. Hinter dem Fiat folgte ein Mercedes, der frontal in den unbeleuchteten Unfallwagen fuhr.

Die beiden Insassen des Mercedes wurden nach ersten Untersuchungen nur leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die A3 in Fahrtrichtung Regensburg für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehren aus Behringersdorf und Schwaig, sowie die zuständige Autobahnmeisterei unterstützten die Polizei vor Ort.

