Autos, Müll, Einkaufswagen: St. Leonhard hat Probleme

Grüne sagen: Lage hat sich vergangenen zwei Jahren noch verschärft - vor 2 Stunden

SCHMUTZ - Schmutz, herrenlose Einkaufswagen und eine angespannte Parkplatzsituation — diese Probleme haben die Anwohner in St. Leonhard schon vor zwei Jahren genannt. Die Situation vor Ort soll sich seitdem kein wenig verbessert haben — im Gegenteil. Es wird immer schlimmer.

Haben die Händler kein Interesse, ihre wild abgestellten Einkaufswagen zurückzuholen? Das fragen sich die Anwohner in St. Leonhard, wo immer mehr der rollenden Behältnisse das Bild prägen. Nicht besser ist es bei den Autos: Auch die werden ohne Rücksicht auf freie Flächen abgestellt. © Foto: Günter Distler



Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt die Fraktion der Grünen. Ihre Aussage stützen die Fraktionsmitglieder auf zahlreiche Gespräche, die sie jetzt mit Anwohnern geführt haben. Eine große Bestandsaufnahme gab es vor zwei Jahren nach einer Ortsbegehung rund um die Schweinauer Straße. Damals wurden Missstände festgehalten und Lösungen erarbeitet. Jetzt lasse sich keine Besserung erkennen. Eher habe sich die Lage zugespitzt.

Auf Instagram sammelt "einkaufswagenofnuernberg" den täglichen Wahnsinn aus St. Leonhard.

Die am häufigsten genannten Ärgernisse: Leonhard verdreckt; in großer Zahl vermehren sich etwa die herrenlosen Einkaufswagen der nahe gelegenen Discounter. Ist erst einmal an einer Stelle ein "Depot" eröffnet, kommen bald immer mehr dazu.

Grüne wollen die Lage verbessern

Und die Verkehrsproblematik: Falschfahrer, Falschparker. Die Parksituation allgemein im Stadtteil wird als unzumutbar empfunden. Es gebe kaum Platz, aber auch kaum angemessene Kontrollen, geschweige denn Sanktionen. Für die Anwohner bedeutet das, dass sie lang, lang kreisen müssen, ehe sich eine Parklücke findet. Oder sie dann häufig irgendwann frustriert selbst einen weniger legalen Parkplatz wählen.

Die Grünen beantragen nun bei der Stadtverwaltung, zu überprüfen, inwiefern es möglich ist, die in den Nachtstunden nicht benutzten Parkplätze von Discountern freizugeben. Damit könne der Engpass entzerrt werden. Einen solchen Vorstoß gebe es beispielsweise schon im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Neue Auflagen für Discounter?

Die Grünen wollen ebenfalls wissen, ob und in welchem Zeitraum die Polizei oder die Kommunale Verkehrsüberwachung ihre Kontrollen — wie angekündigt — verstärkt hat. Die Bürger appellieren daran, auch gerade die Randzeiten im Auge zu behalten — also nach 18 Uhr.

Geklärt werden soll zudem, in welchem Turnus die Straßen und Grünflächen in den Bereichen Schweinauer Straße, Lilienstraße, Hermannstraße und Leopoldstraße gereinigt werden. Hier stellen Anwohner eine besonders starke Verschmutzung fest.

Was die wild parkenden Einkaufswagen betrifft, soll auch eine Lösung her. Die Grünen fragen: Wie sehen mögliche ordnungsrechtliche Maßnahmen aus, die Discounter im Umfeld dazu zu bewegen, sich um ihr Eigentum zu kümmern? Laut deren Aushang sei das Entwenden der Einkaufswagen schließlich als Diebstahl kategorisiert. Wie mehrfach berichtet, ist seitens der Händlers das Interesse an einem Rücktransport der Einkaufswagen jedoch oft überraschend gering.

"Nachhaltige Lösungen"

Schließlich fordern die Grünen die Stadt auf, erneut einen "runden Tisch" mit den verantwortlichen Akteuren im Stadtteil, mit Bürgern von St. Leonhard und dem Bürgerverein zu organisieren.

"Dabei soll im gemeinsamen Gespräch nach nachhaltigen Lösungen der angesprochenen Problemkreise gesucht werden", teilen die Grünen mit. Und diesmal wolle man verstärkt darauf achten, dass diese auch umgesetzt werden.

Rurik Schnackig