Autos stoßen in Steinbühl zusammen: Mann in VW eingeklemmt

Der 36-jährige wurde schwer verletzt - Ursache noch unklar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sein Wagen stieß mit einem Audi zusammen: Ein VW-Fahrer wurde am Sonntagmorgen in Steinbühl schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften aus dem Auto geschnitten werden.

An einer Nürnberger Kreuzung kam es am Samstagmorgen um 3 Uhr zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Audi A6 und einem VW Passat. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei noch, auch der Hergang ist noch nicht vollends geklärt. Die Kreuzung an der Ecke Landgrabenstraße/Gibitzenhofstraße ist mit Ampeln geregelt.

Der 36-jährige Fahrer des VW wurde nach dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Die Rettungskräfte konnten ihn bergen, indem die Feuerwehr mit Schere und Spreizer das Fahrzeugdach des Volkswagens abnahmen. Die vier weiteren Insassen des Wagens blieben unverletzt, der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg sucht nach möglichen Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0911) 6583-1530 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

yg

Mail an die Redaktion