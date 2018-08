"BA Beef Club" grillt auf der Terrasse der "Design Offices"

NÜRNBERG - Ab auf‘s Dach: Das Restaurant "BA Beef Club", eigentlich in der Hopfenstraße 6 beheimatet, zieht im August auf die Dachterrasse der benachbarten Design Offices Nürnberg City.

Fleischessen bei Sonnenuntergang: Der "BA Beef Club" zieht für acht Abende auf die Terrasse der "Design Offices". © Knut Pflaumer



Unter dem Motto "The roof is on fire!" bieten Küchenchef Frank Heller und sein Team dort an acht Abenden ein umfangreiches Grillbuffet mit den Klassikern des "BA Beef Club" an. Wie Steaks bester Qualität aus der Metzgerei Freyberger, trockengereift aus dem Frankenland, Österreich oder US-Prime. Handverlesene Ribeye- oder Tenderloin-Steaks, die Filets vom Wagyu-Rind, Kalbskotelett oder Grillwürste – die Köche legen Stück für Stück auf den Grill.

Das Dach brennt also. Und den famosen Blick über das abendliche Nürnberg samt Sonnenuntergang gibt es kostenlos dazu. Eigentlich wollte "Plaza"-Direktor Carsten Baumann den "BA Beef Club" komplett in die Sommerpause schicken. Doch dann entstand spontan die Idee, stattdessen einfach für ein paar Abende umzuziehen. Bereits an Silvester hatte das Restaurant im "Plaza Hotel" mit "Design Offices"-Manager Christoph Wanner eine fulminante Party auf der Dachterrasse veranstaltet. Jetzt wird der Grill auch im heißen August im fünften Stock angeschmissen. Der "BA Beef Club" hat dafür bis 3. September geschlossen.

Und so sitzt man auf schicken Designer-Stühlen unter Sonnenschirmen, schaut rüber zur Burg, trinkt ein Glas kühlen Weißwein – und genießt den Sommer. Zu Steak und Co. gibt es wechselnde Salate, wie Wassermelonen-Feta-Minze oder Kartoffelsalat aus lilafarbenen Erdäpfeln, Soßen und mehr. Das Grillbuffet kostet pro Person 69 Euro (ohne Getränke). "Kein Schicki-Micki, sondern pures Wohlfühlen und Genießen", will man laut Frank Heller bieten. Übrigens: Auch bei schlechtem Wetter finden die Grillabende statt. Dann sitzen die Gäste in den Design Offices im Trockenen.

Von Mittwoch, 8., bis Samstag, 11. August, erfolgt der Zugang über den Königstorgraben 11. Von Donnerstag, 15. August, bis Samstag, 18. August, liegt der Eingang an der Gleisbühlstraße 16. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, gespeist werden kann von 19 bis 21.30 Uhr. Unbedingt vorher unter nuernberg.city@designoffice.de oder telefonisch unter (0911)323 95 19 reservieren, es gibt nur 50 Sitzplätze.

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail