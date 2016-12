Baby mit Infektion entlassen: Kritik an Südklinikum

Venenzugang am Fuß hatte sich entzündet - Keime sind ein Brennpunktthema - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ihr Kind habe wie am Spieß geschrien, sei fiebrig gewesen. Das berichtet eine empörte Mutter, deren vier Monate alte Tochter trotz einer Infektion am Fuß aus dem Nürnberger Südklinikum entlassen wurde. Die Klinik räumt den Fehler ein und will künftig anders verfahren.

Ihr Kind habe wie am Spieß geschrien, sei fiebrig gewesen. Das berichtet eine empörte Mutter, deren vier Monate alte Tochter trotz einer Infektion am Fuß aus dem Nürnberger Südklinikum entlassen wurde. © Uwe Niklas



Ihr Kind habe wie am Spieß geschrien, sei fiebrig gewesen. Das berichtet eine empörte Mutter, deren vier Monate alte Tochter trotz einer Infektion am Fuß aus dem Nürnberger Südklinikum entlassen wurde. Foto: Uwe Niklas



Fünf Tage war die kleine Lusie in der Klinik in Nürnberg-Langwasser. Die ganze Zeit über hatte sie einen Venenzugang am Fuß, der aber nur am ersten Tag für die Flüssigkeitsgabe benutzt wurde. Bei der Entlassung stellten die Eltern fest, dass an der Stelle penetrant riechende Flüssigkeit austrat. Die darauf hingewiesene Ärztin habe aber abgewinkt, so die empörte Mutter. Daheim dann bekam die Kleine dann Fieber, ihr Fuß wurde schmerzhaft dick und rot.

Er habe sich intensiv um das kranke Kind gekümmert, das wieder in die Klinik kam, und das Personal angewiesen, solche Kanülen künftig zu entfernen, wenn sie mehr als zwölf Stunden lang nicht gebraucht werden. Das erklärte Chefarzt Prof. Christoph Fusch auf Anfrage. Er ist erst seit Juli an der kommunalen Klinik tätig, an seinen bisherigen Einsatzorten in Greifswald und Kanada habe er die Infektionsraten erfolgreich nach unten gedrückt, so der Mediziner.

Bislang habe man es vorgezogen, den Patienten nur einen Pieks zuzufügen und den Zugang länger im Körper zu lassen. Doch nun wird die Kanüle grundsätzlich entfernt, wenn länger keine Medikamente mehr nötig sind. Keime seien ein Brennpunktthema an deutschen Kliniken, so Prof. Fusch. Niemand wolle hier etwas unter den Tisch kehren. Die betroffene Mutter freilich vermisst eine Entschuldigung der Ärztin, die Lusie behandelt hat.

Claudine Stauber