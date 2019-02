Babyboom in Nürnberg: Stadt stellt neuen Geburtenrekord auf

NÜRNBERG - Babyboom in Nürnberg: Im vergangenen Jahr gab es 5553 Geburten, wie das Amt für Stadtforschung und Statistik mitteilt. Das sind 71 kleine Nürnbergerinnen und Nürnberg mehr als 2017.

Die Geburtskliniken in der Region sind gut gefüllt. Foto: Roland Fengler



Seit dem Jahr 2014 liegt die Zahl der Nürnberger Geburten jährlich bei über 5000 Kindern. Schon im Jahr 2016 gab es ein Rekordjahr zu vermelden. Damals wurden 5539 Neugeborene gemeldet — zu diesem Zeitpunkt so viele wie seit 1969 nicht mehr.

Jetzt wurde diese Spitzenmarke aus dem Jahr 2016 noch mal um 14 Kinder übertroffen. Wie das Amt für Stadtforschung und Statistik mitteilt, sind es vor allem die Töchter der sogenannten Babyboomer, die derzeit selbst Mütter werden. In Nürnberg zeigt sich, dass besonders viele Frauen im Alter zwischen 28 und 36 Jahren Kinder bekommen haben — in Ziffern: 54 Prozent. Das durchschnittliche Mütteralter lag bei 31,1 Jahren.

Experten sprechen dennoch von Defizit

Trotz des Rekordwertes sprechen die Statistiker von einem Geburtendefizit. Warum? Hierzu betrachtet die Statistik auch die Sterbefälle — und da sieht es folgendermaßen aus: Im Jahr 2018 sind in der Stadt 5678 Personen verstorben. Da die Zahl der Sterbefälle über der Zahl Geburten liegt, ist von dem "Geburtendefizit" die Rede. Es sei aber denkbar, dass Nürnberg in den kommenden Jahren auch wieder einen Geburtengewinn verzeichnen könne, die Zahl der Geburten dann also über der Zahl der Sterbefälle liegt.

Weiteres Ergebnis des Amtes für Stadtforschung und Statistik: Nicht nur die Geburtenzahl insgesamt, sondern auch die durchschnittliche Anzahl der Kinder je Frau ist auf einem anhaltend hohen Niveau. Im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2018 lag die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer bei 1,44 Kinder je Frau. Im Mittel der Jahre 2013 bis 2015 war der Wert mit 1,36 noch deutlich geringer.

