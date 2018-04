"Bachelor"-Comeback: Nürnbergerin hofft erneut auf eine Rose

28-jähriger Pam blieb die große Liebe vor drei Jahren verwehrt - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Es darf wieder geknutscht und gelästert werden. Der "Bachelor" geht am 9. Mai an den Start. Neu ist allerdings, dass die Kandidaten alles alte Bekannte sind und bereits am "Bachelor" oder bei der "Bachelorette" teilgenommen hatten. Beim neuen TV-Format "Bachelor in Paradise" auf Ko Samui kommt es auch für eine Nürnbergerin zu einem speziellen Aufeinandertreffen.

Vor drei Jahren blieb ihr eine weitere Rose frühzeitig verwehrt, jetzt will Pam aus Nürnberg das Glück in der Liebe auf den zweiten Blick finden. © MG RTL D / Arya Shirazi



"Die Restrampe von RTL". So süffisant kommentiert die Bild die neue Staffel, die die Kuppel-Show auf die Insel im Golf von Thailand verfrachtet, damit die Kandidaten hier eine zweite Chance bekommen. Denn um eine Rose hatten alle von ihnen bereits gebuhlt - alle mit mäßigem Erfolg: Sie flogen alle vor der letzten Rose wieder raus. So war es auch Pam aus Nürnberg bei der Staffel 2015 gegangen. "Bachelor" Oliver Sanne fand die 28-jährige Kauffrau mit den langen braunen Haaren dann eben doch nicht so prickelnd und gab ihr bereits in der zweiten Folge einen Korb beziehungsweise keine Rose. Bizarr an der neuen Staffel: Auf Ko Samui werden die beiden einander wieder begegnen. Denn auch Oliver Sanne ist wieder auf der Suche.

So erging es Pam bei ihrem letzten Auftritt:

Mit Florian Ambrosius schickt RTL auch einen Moderator zu "Bachelor in Paradise", der das Treiben der 14 Kandidaten begleiten wird. Der ist mit seinen 42 Jahren zwar der Älteste an Bord, aber definitiv der einzige, der wirklich das Zeug zum Bachelor hat.

Irini Paul