Backstage-Tour: Ein Blick hinter die Kulissen des Volksfests

Die etwas andere Führung über das Nürnberger Herbstvolksfest - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Seit wann gibt es das traditionsreiche Nürnberger Volksfest? War es schon immer am Dutzendteich? Nach welchen Kriterien werden die Stellplätze vergeben? Wie viele Hähnchen gehen an einem Abend über den Tresen? Antworten bietet die Backstage-Führung des Vereins "Die Stadtführer".

Es sind kleine Innenansichten, die der Rundgang des Vereins "Die Stadtführer" regelmäßig übers Volksfest bietet. © Stefan Hippel



Antworten auf diese und andere Fragen erhalten Besucher bei der Volksfestführung, die der Verein in Kooperation mit dem Süddeutschen Schaustellerverband anbietet. Aber auch darüber, dass die Arbeit der Schausteller alles andere als ein Zuckerschlecken ist - bei aller Leidenschaft fürs Geschäft. "Man muss schon damit aufgewachsen sein. Da darfst du nicht auf den Feierabend schielen", sagt Festwirt Jürgen Papert in seinem Festzelt mit den Haxen im Grill und dem schönen Biergarten. Denn viel Arbeit geschieht auch jenseits der Öffentlichkeit. Bis die Schotten dicht sind, die Bestellungen für den kommenden Tag geprüft sind, kann es schon mal drei Uhr in der Nacht werden.

Bilderstrecke zum Thema Herbstvolksfest exklusiv: Ein Blick hinter die Kulissen Auf alle Fragen gibt's auch Antworten: Der Verein "Die Stadtführer" bietet regelmäßig einen Rundgang über das Volksfest an und beschäftigt sich mit Zahlen, Stellplätzen, dem Schaustellerleben und vielen weiteren interessanten Hintergrundinformationen rund um die Veranstaltung.



Es sind kleine Innenansichten, die der Rundgang des Vereins "Die Stadtführer" regelmäßig übers Volksfest bietet. Wer ahnt etwa, dass die Fahnen an der Decke der Festzelte der Paperts von zwei Damen gewaschen werden, die dafür vier Wochen brauchen, oder an einem Samstagabend etwa 200 Haxen und 400 Hähnchen bei den Paperts über den Tresen gehen.

So auch am ersten Volksfestwochenende: Mit 330.000 Besuchern war der Auftakt ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis für die Schausteller. 2016 waren es 300.000 gewesen.

Die Neugierde wird beim Rundgang wahrlich in jeder Hinsicht befriedigt. Ob es nun die Erkenntnis ist, dass beim "Lössel" die Bratwürste selbstgemacht werden oder die Schaustellerfamilie Roie - wie so viele, viele andere auch - bereits seit Generationen ihr täglich Brot als Schausteller verdient. Aber auch ein Besuch der Toilette mit Vogelgezwitscher steht auf dem Programm der Führung, wie auch zu den Pferden, die bei den Kindern beliebt sind. Die Tiere haben hinter dem Zelt eine Koppel für den Auslauf. "Das ist das einzige Fest mit einer Koppel", wie Führerin Gabi Stauß betont.

"Die Stadtführer" bieten am Sonntag, 3. September, die nächste Führung an, 9,50 Euro (inkl.. drei Gutscheine). Treffpunkt 12 Uhr am Haupteingang Bayernstraße.

