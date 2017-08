Bade-Saison in Nürnberg steuert auf ihr Finale zu

Bisher 213.000 Besucher - Schwimmeister sind zu jeder Zeit hochkonzentriert - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Es ist kurz vor knapp: Nur zwei kostbare Wochen dauert der Nürnberger Bade-Sommer noch. Dann machen die Aufpasser am Beckenrand wieder Innendienst.

Nur kurz blickt Stefan Blank in die Kamera. Dann muss der Bademeister im Stadionbad wieder die Lage im und am Becken checken. © Fotos: Stefan Hippel



Nur kurz blickt Stefan Blank in die Kamera. Dann muss der Bademeister im Stadionbad wieder die Lage im und am Becken checken. Foto: Fotos: Stefan Hippel



Schwimmmeister Stefan Blank ist im Stadionbad jede Sekunde hochkonzentriert. "Ich nehme die Verantwortung sehr ernst", sagt der 37-Jährige mit dem Goldkettchen um den Hals und dem roten Shirt mit Nürnberg-Bad-Aufdruck. Bis 9. September schiebt er hier noch Dienst, macht das Wetter mit, auch länger.

„Es ist ein Traum hier“, findet Hans-Peter Neeser, Bademeister im Langseebad, zu recht.



„Es ist ein Traum hier“, findet Hans-Peter Neeser, Bademeister im Langseebad, zu recht.



Die blauen Becken sind gut voll an diesem Sonntag, die Saison war gut. 60.000 Menschen kamen bislang ins Stadionbad, insgesamt 213.000 haben für eines der drei städtischen Freibäder ein Ticket gelöst. 2016 waren es 238.000.

Immer wieder mussten Blank und seine Kolleg(inn)en Schwimmflügel-Kinder fragen, wer denn auf sie aufpasst. Und immer wieder lagen die Eltern dann auf der Liegewiese oder tranken in aller Seelenruhe Kaffee, statt ein Auge auf die kleinen Nichtschwimmer zu haben. "Geht gar nicht", sagt der Bademeister streng.

Wer an Blanks Aussichtspunkt mit ihm spricht, hat selten Augenkontakt mit dem blonden Mann. Denn der scannt die Lage, immerzu. Und alle paar Minuten will einer was von ihm: Ein Kind mit blauen Lippen die Auskunft, wie lang geöffnet ist. Ein Vater ein Pflaster, der Sohn hat sich den Zeh aufgeschlagen. Schnell sind Stefan Blanks Augen wieder bei den Gefahrenpunkten, dem Sprungturm, der Rutsche, dem Becken mit dem Wildbach-Strudel.

Braun gebrannter Oberkörper, die Kaffeetasse neben sich, zwei Trillerpfeifen griffbereit. Auch der Arbeitsalltag von Hans-Peter Neeser (59) im Langseebad in Ebensee wirkt entspannt. Verglichen mit seinem früheren Job als Zahntechniker sei er das auch. Wenn er aber ältere Damen mit Beinkrämpfen aus dem wunderschönen Naturbad ziehen muss, ist’s vorbei mit der Ruhe.

Ein Traum

"Es ein Traum hier", sagt Neeser, immer noch froh, vor 14 Jahren der Labor-Mühle entronnen zu sein. Sein Kollege ist gerade zum "Mülleimer-Check" unterwegs. Hier bleibe nicht viel liegen auf der Wiese, sagt Neeser. Das aus zwei Grundwasserquellen gespeiste Bad teilen sich die Menschen mit Buntbarschen, Karpfen und Rotfedern. "Manchen graust’s", grinst Neeser. Auch das Raue Hornblatt schwimmt mit, eine Unterwasserpflanze, die die Wasserqualität perfekt macht.

Noch bis 11. September hat der Langsee geöffnet, danach nur noch bei schönem Wetter. Wenn Karl-Heinz Neesers Ausguck verwaist ist, übernehmen wieder Biber, Blesshühner und Eisvögel das Terrain.

CLAUDINE STAUBER