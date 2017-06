Bafög-Frust: Stadt Nürnberg will mit Darlehen helfen

Zahlungen kurz vor Prüfung gestoppt: Erzieherinnen sollen Geld erhalten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jetzt reagiert das Sozialreferat auf den Frust angehender Erzieherinnen und Erzieher über abrupt gestoppte Bafög-Zahlungen. Die Stadt werde sich für eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen einsetzen, sagt Sozialreferent Reiner Prölß.

Die Stadt will den Erzieherinnen, die kurz vor der Prüfung ohne Bafög da stehen, nun mit Darlehen beistehen. © Foto: dpa



Die Stadt will den Erzieherinnen, die kurz vor der Prüfung ohne Bafög da stehen, nun mit Darlehen beistehen. Foto: Foto: dpa



Wie berichtet, stehen Schüler der städtischen Fachakademie für Sozialpädagogik mitten in den Prüfungsvorbereitungen plötzlich ohne Geld da. Das städtische Bafög-Amt hat seine Zahlungen kurzfristig eingestellt, weil diese Vorbereitungsphase laut Gesetz nicht förderfähig ist. Das aber war nur aufgefallen, weil die zuständige Aufsichtsbehörde eine Überprüfung der Termine angeordnet hatte. In den Vorjahren war das sogenannte Meister-Bafög offenbar bis zur Zeugnisübergabe gezahlt worden. Prölß will sich jetzt dafür einsetzen, dass das entsprechende Bundesgesetz geändert wird und auch die Prüfungsphase künftig gefördert werden kann.

In diesem Jahr will die Kommune den Betroffenen mit Darlehen helfen. Mit den beteiligten Stellen sei ein beschleunigtes Bearbeitungsverfahren vereinbart worden, so der Sozialreferent. Alle Interessierten sollten möglichst bis zum 6. Juni ihre Anträge stellen und die Verträge zügig abschließen, dann könne das Geld noch im Juni gezahlt werden.

roe