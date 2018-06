150 Fahrer und ein Ziel: die regionale Meisterschaft. Am Samstag fand der 14. "Müller StaplerCup" in Nürnberg statt. Filigrane Fahrer stellten an der Gabel auf vier Rädern ihre Stapelkünste unter Beweis.

Schon am ersten von drei Tagen ging es auf dem Nürnberger Hauptmarkt heiß her. Mitten in der Stadt traten die Teams bei strahlendem Sonnenschein gegeneinander an.