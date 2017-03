Bahn baut in Franken: Das sind die Großprojekte 2017

NÜRNBERG/MÜNCHEN - Zwei Stunden und 55 Minuten: Die Reisezeit zwischen Nürnberg und Berlin wird sich mit dem Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn am 10. Dezember spürbar verkürzen. Eine Rekordsumme von 1,15 Milliarden Euro gibt das Unternehmen in diesem Jahr für Infrastruktur-Projekte in ganz Bayern aus. Großer Gewinner ist dabei Franken.

Unter drei Stunden soll in Zukunft die Fahrt mit dem ICE von Nürnberg nach Berlin dauern. © Bundespolizei



2017 ist für die Bahn ein Jahr der Großprojekte: Insgesamt neun Bauvorhaben werden vorangebracht oder abgeschlossen, viele davon in Bayern und der Region. Mit der Inbetriebnahme der über zehn Milliarden Euro teuren Neu- und Ausbaustrecke durch den Thüringer Wald, die nach der Wiedervereinigung als "Verkehrsprojekt Deutsche Einheit" Nummer 8 beschlossen wurde, wird die Bahn laut Klaus-Dieter Josel zur ernsthaften Konkurrenz für Auto und Flugzeug. "Wir rechnen mit 40 Prozent Marktanteil", so der DB-Konzernbevollmächtigte für Bayern.

Daneben gehen in diesem Jahr aber noch andere Strecken an den Start. So steht nach dreijähriger Bauzeit die Umfahrung des maroden Schwarzkopftunnels auf der Strecke Würzburg - Aschaffenburg zwischen Laufach und Heigenbrücken kurz vor der Vollendung. Ab 26. Juni wird das 450 Millionen Euro teure Projekt in mehreren Phasen in Betrieb genommen. Die neue zweigleisige Strecke soll vor allem auch dem Güterverkehr nützen. Die Spessartrampe hinauf zum alten Tunnel war so steil, das schwere Güterzüge nur mit einer zusätzlichen und die Frachtkosten erhöhenden Schiebelok hinauf kamen.

Weitere Inbetriebnahmen gibt es im Dezember mit der S-Bahn-Verlängerung zwischen Ansbach und Dombühl. In Südbayern kommt der zähe, zweigleisige Ausbau der Strecke München - Mühldorf - Freilassing wieder ein kleines Stück voran.

Investitionen vor allem in Franken

Daneben werden 2017 vor allem in Franken weiter die Bagger rollen - mit entsprechenden Auswirkungen für die Fahrgäste. Zwischen Neustadt und Iphofen wird gerade ein neues elektronisches Stellwerk errichtet, was noch bis Mitte Mai immer wieder zu eingleisigen Sperrungen führen wird. Das gleiche gilt noch bis Ende Juni zwischen Siegelsdorf und Fürth, wo die Oberleitung erneuert wird. Von 14. bis 17. April wird wegen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik die Strecke Forchheim - Bamberg komplett gesperrt.

Eine Totalsperrung wegen der Inbetriebnahme des viergleisigen Abschnitts Erlangen - Baiersdorf wird es zwischen Fürth und Bamberg auch von 23. bis 28. August geben. Eingleisige Sperrungen wird es wegen Gleiserneuerung im August und im Oktober auch zwischen Nürnberg und Nürnberg-Dutzenteich sowie zwischen Nürnberg-Dutzenteich und Reichswald geben.

Zusätzlich entstehen zwischen Nürnberg und Augsburg neue Brücken und wird weiter an der "Neufahrner Kurve" gearbeitet. Der 2,3 Kilometer lange Abschnitt zwischen der Strecke Regensburg - Landshut - München und der Strecke Neufahrn - Flughafen München soll ab Ende 2018 den Zugverkehr im Ostbayerischen Raum besser und direkt an den Münchner Flughafen anbinden.

Für die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München werden in diesem Jahr ebenfalls vorbereitende Baumaßnahmen durchgeführt. Weitere Infos finden Sie unter www.deutschebahn.com/bauenimnetz2017

