Bahn-Strecke bei Nürnberg dicht: Legten Kinder Steine auf Gleis?

Bahn richtete Schienenersatzverkehr einrichten - S-Bahn-Linie 1 betroffen - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Gut eine Stunde lang ging auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Fürth nichts mehr. Züge wurden zurückgehalten, Verspätungen häuften sich. Die Bundespolizei hat einen Verdacht: Legten Kinder Steine auf ein Gleis?

Es waren wohl nur ein paar Steine - doch die Auswirkungen sind bemerkenswert. Ab etwa 16 Uhr am Sonntagabend stand der Zugverkehr zwischen den Hauptbahnhöfen in Nürnberg und Fürth, einem Hauptkorridor in Franken, still. Regionalzüge wurden an verschiedenen Haltestellen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Erst gegen 17 Uhr, also nach gut einer Stunde, konnte die Deutsche Bahn Entwarnung geben.

Besonders hart traf es eine Linie. Die S-Bahnen der S1 aus Richtung Bamberg/Forchheim verkehrten bis Fürth Hauptbahnhof und endeten dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Hersbruck fuhren nur noch bis Nürnberg und stoppten dort. Züge fielen kurzfristig aus, die Verzögerungen waren teils erheblich. Zwischenzeitlich versuchte die Bahn auch einen Schienenersatzverkehr einzurichten. Es ist bis in die Abendstunden mit weiteren Folgeverzögerungen zu rechnen, teilt das Unternehmen mit.

Laut Bundespolizei lagen mehrere Steine auf den Gleisen zwischen Nürnberg und Fürth. Kurz zuvor wurden dort Kinder gesehen, die die Brocken dort wohl ablegten. Die Ermittlungen laufen.

