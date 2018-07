Bahn und Tiergarten belohnen 1er-Schüler zum Ferienbeginn

Freie Fahrt und kostenloser Eintritt an einigen Tagen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gute Noten müssen belohnt werden: Getreu diesem Motto haben sich die Deutsche Bahn und der Nürnberger Tiergarten etwas für bayerische Schüler überlegt, die mindestens einmal die Note 1 in ihrem Zeugnis stehen haben.

Endlich Ferien! Und Schüler mit einer "Eins" im Zeugnis werden auch noch von der Deutschen Bahn und dem Nürnberger Tiergarten belohnt. © dpa



Die Aktion "Freie Fahrt für 1er-Schüler" der Deutschen Bahn gibt es bereits seit einigen Jahren. Laut den Bedingungen dürfen Schülerinnen und Schüler der bayerischen allgemeinbildenden Schulen mit mindestens einmal "Eins" oder "Sehr Gut" am ersten Ferientag kostenlos Bahn fahren. Damit können sie am 30. Juli den ganzen Tag die bayerischen Nahverkehrszüge in der 2. Klasse kostenlos nutzen. Abgesehen von der Deutschen Bahn beteiligen sich auch andere Eisenbahnverkehrsunternehmen in Bayern an der Aktion - genauere Informationen gibt es auf der Internetseite der Bahn.

Auch der Nürnberger Tiergarten möchte die hervorragenden Leistungen der Schüler belohnen und schenkt ihnen am ersten und letzten Ferientag den Eintritt. Am Montag, den 30. Juli, und am Montag, den 10. September, dürfen alle Einserschülerinnen und -schüler bis einschließlich 17 Jahre kostenlos in den Tiergarten. Zu beachten ist dabei, dass alle Kinder unter 14 Jahren generell nur in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt zum Tiergarten haben - ansonsten steht einem Besuch nichts im Wege.

Bei beiden Aktionen gilt, dass das Zeugnis in gedruckter Version vorgelegt werden muss. Dabei ist es aber egal, in welchem Fach die "Eins" geschrieben wurde. Für Schüler, die die Kriterien erfüllen, ist somit ein erlebnisreicher erster Ferientag gesichert.