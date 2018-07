Bahnübergang gesperrt: Verkehr staut sich in Ziegelstein

Technischer Defekt an einer Schranke sorgt für lange Wartezeiten - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Mitten im Feierabendverkehr sorgt ein technischer Defekt an einer Bahnschranke für lange Wartezeiten in Ziegelstein. Wegen des Vorfalls muss der Übergang im Bierweg vorerst geschlossen bleiben. Autofahrer brauchen Geduld.

Am Bahnübergang in Ziegelstein ist derzeit Geduld gefragt. © Andrea Uhrig



Wie ein Sprecher der Polizei-Einsatzzentrale Mittelfranken bestätigte, ist der Bahnübergang am Bierweg in Ziegelstein derzeit gesperrt. Autofahrer müssen in der Hitze ausharren. Eine Streife ist vor Ort und bemüht sich, den Verkehr umzuleiten. Grund für den Stau ist offenbar ein Defekt an einer Schranke.

Der Artikel wurde am 31. Juli um 18.07 Uhr aktualisiert.

