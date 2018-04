Bald Eröffnung: Sand für den Nürnberger Stadtstrand ist da

NÜRNBERG - Karibikflair mitten in Nürnberg, das versprechen die Veranstalter: Die Vorbereitungen für den Stadtstrand laufen auf Hochtouren. Jetzt rollten erste Lastwagen mit dem feinen Kaolinsand an.

Palmen und Sand sorgen am Stadtstrand für Urlaubsstimmung direkt in Nürnberg. © Stefan Hippel



Wer einen kühlen Drink in der Hand halten möchte und seine Füße im Sand vergraben möchte, muss gar nicht weit fahren: Von 27. April bis 22. Juli verwandelt sich die Insel Schütt in Nürnberg wieder in ein kleines Urlaubsidyll fernab des Alltags.

Sieben Tage die Woche kann man hier auf 4000 Quadratmeter Strandfläche in der Mittagspause oder nach der Arbeit relaxen und die Seele baumeln lassen: Der Veranstalter bietet seinen Besuchern an der "Strandpromenade" mit vielen Gastro- und Cocktail-Lounges nicht nur ein Erlebnis für den Gaumen, sondern animiert auch mit Volleyball oder Outdoor Fitness zum Sport.

