Bald geht's wieder los: Alle Infos zum Nürnberger Altstadtfest

Oberbürgermeister Maly sticht traditionell das erste Fass Bier an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zünftig und gemütlich: Am Mittwoch, 12. September, wird das 48. Nürnberger Altstadtfest auf der Insel Schütt und dem Hans-Sachs-Platz in der Innenstadt eröffnet.

Das Altstadtfest Nürnberg beginnt am 12. September auf der Insel Schütt und dem Hans-Sachs-Platz. © Roland Fengler



Genau 14 Tage vor der Eröffnung des 48. Altstadtfestes wurde mit dem Aufbau der Hütten auf dem Markt der Gastlichkeit auf der Insel Schütt und dem Hans-Sachs-Platz begonnen. Am Mittwoch, den 12. September, geht es los. Dann darf in den gemütlichen Hütten 13 Tage lang gegessen, getrunken und gefeiert werden. Um 17.30 Uhr sticht Oberbürgermeister Ulrich Maly traditionell das erste Fass Bier an. Das Altstadtfest ist dann jeden Tag von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Zeitgleich findet auf dem Hauptmarkt täglich von 10 bis 19 Uhr der große Herbstmarkt statt.

Ein Highlight dürfte auch in diesem Jahr der große Festumzug durch die Altstadt am Samstag, 15. September, werden. Über 40 Gruppen mit rund 800 Mitwirkenden nehmen an dem Zug teil. Im Anschluss findet um 14 Uhr das beliebte Fischerstechen auf der Pegnitz statt.

Am vorletzten Tag des Altstadtfestes, am Sonntag, 23. September, startet um 10 Uhr der Zehn-Kilometer-Altstadtlauf am Andrej-Sacharow-Platz. Höhepunkt am Abend: Das große Feuerwerk auf der Insel Schütt, das gegen 21 Uhr abgeschossen wird.

Die kulturellen Veranstaltungen rücken zudem heuer näher an den Markt der Gastlichkeiten heran. Mitten in der Nürnberger Altstadt und noch näher bei den Hütten des Altstadtfestes finden dieses Jahr alle Konzerte und Veranstaltungen in der Katharinenruine (Anschrift: Am Katharinenkloster 6) statt. An allen Festtagen treten dort um 16 und um 20 Uhr verschiedene Bands und Chöre auf.

Stefanie Taube