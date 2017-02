Bald kostenloser Hotspot auf der Wöhrder Wiese?

TH Nürnberg startet Projekt - und will es schon bald ausdehnen - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Das Netz an kostenlosen Hotspots in Nürnberg verdichtet sich. Jetzt rüstet auch die Nürnberger TH auf - und fasst für ihr neues Netz auch die Wöhrder Wiese und den Strand am Wöhrder See ins Auge.

Mit diesem neuen Projekt will die TH Nürnberg ihre Studierenden mit kostenlosem W-Lan versorgen. Aber nicht nur die. © Stefan Hippel



Mit diesem neuen Projekt will die TH Nürnberg ihre Studierenden mit kostenlosem W-Lan versorgen. Aber nicht nur die. Foto: Stefan Hippel



In den Räumen der TH Nürnberg sowie vor den Türen der Technischen Hochschule gibt es fortan freies W-Lan für jedermann. Kostenfreies W-Lan gab es dort zwar vorher auch schon, doch der Zugang erfolgte über einen Code. Den symbolischen Startknopf drückte Finanz- und Heimatminister Markus Söder gemeinsam mit dem TH-Präsidenten Michael Braun begleitet von klickenden Kameras. Bereits zu Beginn der Pressekonferenz konnte man sich problemlos in das neue BayernWLAN einloggen, das in Kooperation mit dem Mobilfunkbetreiber Vodafone angeboten wird.

TH-Präsident Michael Braun gab bei der Einweihung des BayernWLAN klar zu verstehen, dass eine Ausdehnung gewünscht ist. Er schwärmt von einem neuen Campus-Gefühl und bezeichnet die TH Nürnberg als "einzige bayerische Hochschule mit Sandstrand". Damit meint Braun die Wöhrder Wiese und den Strand am Wöhrder See. Beide Flächen werden gerne von Studierenden genutzt.

Feiern, Futtern, Flecken raus: Studenten-Tipps für Nürnberg

Das Areal rund um die Hochschule, das die Studierenden sich zunehmend erschließen, ist internettechnisch gesehen noch Brachfläche. Denn wie bisher auch, endet das W-Lan kurz vor den Türen der TH.

Daran erkennen Sie das BayernWLAN

WLAN-Empfang soll künftig auch in den Straßenbahnen oder an Haltestellen verfügbar sein. In einigen Stadtteilen, darunter das Gebiet um den Hafen und Eibach, werden Glasfaserkabel für einen schnelleren Zugang verlegt.

Zu erkennen ist das BayernWLAN, das die TH jetzt anbietet, an der Endung "@BayernWLAN", die im Mobilgerät bei eingeschalteter Funkverbindung auftaucht. Die Verbindung erfolgt ohne Anmeldung. Wer auf das wellenförmige Symbol drückt, ist binnen weniger Sekunden online.Für die TH Nürnberg ist ein flächendeckendes W-Lan allerdings nichts Neues. Bereits vorher gab es für die Studenten und Dozenten eine beständige Verbindung, die unter dem Namen Eduroam lief - ein weltweites Wissenschaftsnetz, für das jedoch eine einmalige Anmeldung erforderlich ist.

Für Söder ist die Umstellung der TH auf BayernWLAN ein wichtiger Baustein. "Bayern wird das erste Bundesland mit einem eigenen W-Lan-Netz", kündigte er an. Bis zum Jahr 2020 will er das kostenfrei nutzbare BayernWLAN mit 20.000 Hotspots aufrüsten. Seit Montag gibt es rund 300 weitere Hotspots - durch die vorhandene Infrastruktur der TH.

rus