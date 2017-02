Zweimal innerhalb weniger Stunden hat es in einem Wohnhaus in der Nürnberger Herbartstraße am Samstag gebrannt. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr den ersten Brand am Nachmittag gelöcht hatten, schlugen die Flammen nur wenige Stunden später erneut aus dem Gebäude, diesmal aus dem Dachgeschoss.