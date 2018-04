Ballermann-Hits: Ein Hauch von Mallorca auf dem Volksfest

Lorenz Büffel, Ina Colada und Willi Herren brachten das Papert-Zelt zum Kochen - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - El Arenal? Fast! Am Mittwoch gaben sich zahlreiche Mallorca-Künstler auf dem Volksfest die Ehre. Lederhosen, knappe Outfits und jede Menge Bier. Das Publikum im Festzelt Papert feierte ausgelassen "Johnny Däpp" und weitere Mitgröl-Hymnen von Lorenz Büffel, Honk, Ina Colada, Isi Glück und Willi Herren.

Der Frühling ist endlich in der Region angekommen - und bringt auch das Volksfest so richtig in Stimmung. Am Mittwochabend lud das Festzelt Papert zu einem besonderen Termin: Lorenz Büffel, Honk, Ina Colada, Isi Glück und Willi Herren brachten die Luft mit ihren Auftritten zum Kochen. Hier kommen die Party-Bilder!