Bands und Bühnen: Alle Infos zum Bardentreffen 2018

Drei Tage Musik an allen Ecken der Nürnberger Altstadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das 43. Bardentreffen steht in den Startlöchern! Von Freitag bis Sonntag werden in der Nürnberger Altstadt wieder zahlreiche Musiker vorspielen, über 200.000 Besucher werden zum Gratis-Festival erwartet. Hier gibt's alle Infos.

Sommer, Live-Musik, Altstadt-Kulisse: Das Bardentreffen ist ein Muss für jeden Kulturliebhaber. © Uwe Niklas



Den Auftakt zum 43. Bardentreffen mit dem Hauptthema "RAP", was für "Rythm And Poetry" steht, bestreiten am Freitag (27. Juli) um 17 Uhr Kinderlieder-Fachmann Geraldino & Le:on im Kulturgarten des Künstlerhauses. Dann geht es fast nonstop weiter bis Sonntagabend, wenn Anna Depenbusch, Johanna Zeul und Txarango aus Barcelona den Kehraus übernehmen. Das Thema "RAP" bedeutet im Übrigen nicht, dass ausschließlich HipHop gespielt wird - wer sich schon jetzt eingrooven möchte, kann das hier mit der Spotifiy-Playlist zum Bardentreffen 2018 tun.

Bilderstrecke zum Thema Nürnberger Bardentreffen 2018: Diese Bands sind mit dabei "Rhythm and Poetry", kurz "Rap", steht beim 43. Bardentreffen Ende Juli im Fokus, es geht um Sprechgesang und seine weitreichenden musikkulturellen Ausprägungen. Zur diesjährigen Ausgabe des Open Airs werden deutschsprachige und internationale Künstler erwartet. Wir haben in unserer Bildergalerie die interessantesten zusammengestellt.



Das Programmheft gibt es für fünf Euro im NN-Ticket-Corner in der Mauthalle, in der Kulturinformation und an vielen anderen Stellen. Hier auf nordbayern.de versorgen wir Sie zudem drei Tage lang mit einem Live-Ticker direkt aus dem Herzen der Altstadt.

Im Barden-Kino im Herrenschießhaus läuft "Brooklyn" (Freitag) und am Samstag "Chi-Raq" (jeweils 21 Uhr). Bei verschiedenen Künstlergesprächen kann man unter anderem Peter Fessler (Sa., 14 Uhr), Elif (Sa. 18.15 Uhr), Griot Blues (Sa., 17.15 Uhr) im Heilig-Geist-Haus und Hans Well und die Wellbappn (So., 15. 30 Uhr) oder Txarango (So., 18.30 Uhr) im Burgtheater erleben.

Auf unserer interaktiven Karte können Sie das Programm der großen Bühnen einsehen.