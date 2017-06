Bardentreffen: Bewerbungsphase für Straßenbühne startet

NÜRNBERG - Das Nürnberger Bardentreffen lockt jedes Jahr Zehntausende in die Nürnberger Altstadt, wenn Musik aller Stilrichtungen an 16 verschiedenen Schauplätzen ertönt. Begnadete Musiker können sich ab jetzt auf einen Bühnenauftritt direkt vor der Sparda-Bank bewerben. 20 Plätze sind zu vergeben.

Zum 42. Bardentreffen werden wieder Zehntausende in die Nürnberger Innenstadt strömen. Foto: Roland Fengler



Über 200.000 Besucher strömen jeden Jahr zu Beginn der Sommerferien in die Nürnberger Innenstadt. An verschiedenen malerischen Orten können dann Musiker dann ihr Talent zum Besten geben. "Auf keiner anderen Bühne kann ein so persönlicher Kontakt zwischen Künstlern und Publikum entstehen", so Stefan Schindler, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Nürnberg eG. Auch in diesem Juli bietet das Bardentreffen im Zusammenspiel mit der Sparda-Bank ambitionierten Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit, auf einer akustischen Straßenbühne aufzutreten. Dabei spielt der Musikstil überhaupt keine Rolle

Gespielt wird an allen drei Festivaltagen, vom 28. bis 30. Juli 2017, direkt vor der Sparda-Bank-Filiale in der Karolinenstraße. 20 freie Plätze sind zu vergeben.

Noch bis zum 14. Juli können sich Interessierte mit einem kurzen Infotext, Foto, Homepage- und Videolink unter dem Stichpunkt "Straßenbühne" beim Kulturreferat der Stadt Nürnberg bewerben (bardentreffen@stadt.nuernberg.de).