Bardentreffen-Chef: "Bin total gespannt auf die Frauen"

"Es hat etwas Beruhigendes, nicht im Rampenlicht stehen zu müssen" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Bardentreffen hat einen Kopf – und der heißt Rainer Pirzkall. Wie der tickt? Die Nürnberger Zeitung sprach mit dem künstlerischen Leiter des Festivals, das diesen Freitag beginnt.

Vom Fach: Der Leiter des Bardentreffens Rainer Pirzkall ist selbst Musiker. © Günter Distler



Vom Fach: Der Leiter des Bardentreffens Rainer Pirzkall ist selbst Musiker. Foto: Günter Distler



Herr Pirzkall, wir müssen noch zweimal schlafen gehen – dann ist Bardentreffen. Finden Sie als Festivalleiter vor so einer Großveranstaltung ausreichend Nachtruhe?



Rainer Pirzkall: So kurz vor dem Start gehen einem nachts deutlich mehr Dinge durch den Kopf als sonst. Wo hat man was vergessen? Kommen alle Künstler rechtzeitig an? Wird jemand aus dem Team krank? Besonders störend ist aber der lästige Traum, in dem ich beim Bardentreffen am proppenvollen Hauptmarkt stehe, die Band auf der Bühne ihr Lied zu Ende spielt und niemand applaudiert.



Sie sind ja nicht dick, aber – nimmt man während der heißen Phase beim Bardentreffen-Organisieren Kilos ab? Eignet sich das Arbeiten im Projektbüro als Sommer-Diät?



Pirzkall: Leider nein, zumindest nicht bei mir. Man isst aus Zeitnot zwar weniger, dafür aber mehr Süßkram für die Nerven.



Wann und wo trinken Sie ihr erstes Feierabend-Bier nach dem Spektakel und sagen sich: Geschafft?



Pirzkall: Ah, das ist eine schöne Vorstellung! Tatsächlich sitzen wir nach jedem der drei Festivaltage mit unserem Team zusammen – leider schaffen wir es nicht immer alle gleichzeitig –, genießen ein Feierabendbier zusammen und lassen Tageseindrücke Revue passieren. Das klappt ganz gut hinter der Bühne am Sebalder Platz.

Bilderstrecke zum Thema Nürnberger Bardentreffen 2018: Diese Bands sind mit dabei "Rhythm and Poetry", kurz "Rap", steht beim 43. Bardentreffen Ende Juli im Fokus, es geht um Sprechgesang und seine weitreichenden musikkulturellen Ausprägungen. Zur diesjährigen Ausgabe des Open Airs werden deutschsprachige und internationale Künstler erwartet. Wir haben in unserer Bildergalerie die interessantesten zusammengestellt.







Sie leiten das städtische Spektakel heuer zum vierten Mal. 2015 waren Sie neu am Start. Was haben Sie dazulernen müssen? Was würden Sie nie wieder tun?



Pirzkall: Bei meiner Bewerbung um die Stelle des Projektleiters habe ich nicht bedacht, dass ich bei einem erfolgreichen Ausgang nie mehr als Gast das Bardentreffen genießen werden kann. Daran habe ich mich wirklich gewöhnen müssen. Was ich nie wieder tun würde . . . hmm, das wird wohl mein Geheimnis bleiben.



Wie schaffen Sie es, Ihrem kleinen Sohn begreiflich zu machen, was Sie beruflich treiben?



Pirzkall: Wir hören viel Musik zu Hause, wir sprechen auch viel über Musik, über Instrumente, schauen uns Videos von Musikern an, all das. Das Thema Musik spielt einfach eine große Rolle bei uns. Er ist ein kluger Kerl und weiß, dass ich mich darum kümmere, dass beim Bardentreffen Musik in der Luft liegt. Aber es ist schon richtig: Manchmal möchte ich in diesen kleinen Kopf hineinschauen können und das Bild sehen, das er vor Augen hat.



Steht der junge Pirzkall auf Kinderkonzerte oder Erwachsenenmusik?





Pirzkall: Das geht phasenweise und ist unterschiedlich. Klar, Anne Kaffeekanne und Fredrik Vahle fehlen nicht. Besonders beliebt ist "Waiting in Vain" von Bob Marley und aktuell auch die Gruppe Kofelgschroa.



Sie organisieren Festivals und sind selbst Musiker bei der Nürnberger Funk-Band Carlos Reisch. Auftreten oder auftreten lassen – was ist cooler?



Pirzkall: Es ist schon cooler, selbst auf der Bühne zu stehen und die eigene Musik präsentieren zu können. Aber es hat auch etwas Beruhigendes, nicht im Rampenlicht stehen zu müssen, die anderen vor zu lassen.



Geben Sie uns noch ein paar persönlichen Tipps für das kommende Wochenende mit auf den Weg?



Pirzkall: Ich bin total gespannt auf die Frauenstimmen in diesem Jahr, Anna Depenbusch, Cristina Branco, Natalia Doco. Aber auch die Begegnung von Aeham Ahmad mit Edgar Knecht, ein syrisch-deutsches Aufeinandertreffen zweier Pianisten, das könnte sehr emotional werden. Und besonders freue ich mich auf das Musikschauspiel von Käptn Peng und den Tentakeln von Delphi zum Ausklang am Sonntagabend am Hauptmarkt. Ich hoffe, dass dann irgendjemand am Ende schon klatschen wird.

Für alle, die den Festivalbeginn kaum erwarten können, gibt es unseren Live-Ticker vom letzten Jahr zum Nachlesen.

Fragen: Christian Mückl