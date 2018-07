Bardentreffen live: Trödelmarkt wegen Überfüllung dicht

Vom Hauptmarkt bis zur Insel Schütt - wir sind wieder live dabei! - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Nachdem am Freitag bereits Bands und Künstler wie Liniker e os Caramelos, Goldjunge und Kellerkommando das Bardentreffen in mystischem Blutmond-Ambiente einläuteten, erwarten die Nürnberger auch am Samstag allerhand musikalische Besonderheiten. Wir sind wieder live vor Ort mit dabei!

Bilderstrecke zum Thema Bardentreffen 2018: Hitze, Erfrischung und beste Laune Was tun, wenn die Temperaturen beim Bardentreffen locker die 30-Grad-Marke überschreiten? Die Besucher des größten Musikfestivals in Deutschland haben sich von der Hitzewelle nicht niederringen lassen. Stattdessen hieß es: krz erfrischen und den Klängen der Barden lauschen.



Bilderstrecke zum Thema Bardentreffen-Samstag: Theresa Michelson, Emel Mathlouthi und N3rdistan Theresa Michelson stammt aus der Oberpfalz und verzauberte das Publikum auf dem Lorenzer Platz mit ihrer kraftvollen Stimme und leichtgängigen Songs. Die tunesische Singer-Songwriterin Emel Mathlouthi begeisterte auf dem Hauptmarkt mit elektronischen Sounds, TripHop und Folk-Klängen aus ihrer Heimat. N3rdistan präsentierten traumhafte Lieder in der Katharinenruine - gespickt mit arabischer Poesie, Rap-Elemnenten und elektronischen Klängen.



Bilderstrecke zum Thema Straßenmusiker bringen Stimmung nach Nürnberg Auch abseits der großen Bühnen ist auf dem Bardentreffen einiges geboten. Zahlreiche Straßenkünstler verzaubern die Nürnberger Altstadt mit ihrer vielfältigen Musik. Begleitet werden sie von strahlendem Sonnenschein und begeisterten Zuhörern.