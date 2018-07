Bereits zum fünften Mal lud Oberbürgermeister Ulrich Maly junge Nürnberger, die in den vergangenen zwölf Monaten das 18. Lebensjahr vollendet haben, zum Rathaus-Clubbing in den Wolffschen Bau ein. Zum Motto "Nürnberg loves you" feierten die Gäste am Freitagabend ausgelassen mit guter Laune und kühlen Getränken. Bekannte DJs sorgten auf verschiendenen Areas für Bass und Beats. © Horst Linke