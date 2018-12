Bauern demonstrieren gegen Flächenfraß im Knoblauchsland

NÜRNBERG - Am Samstag schlossen sich zahlreiche Bauern aus dem Knoblauchsland zusammen und demonstrierten gegen den Flächenfraß in der Region. Grund war vor allem eine geplante Baumaßnahme am Nürnberger Flughafen, der viele Felder zu Opfer fallen könnten.

Am Samstag machten zahlreiche Bauern aus dem Knoblauchsland gegen die Versiegelung ihrer Heimat mobil. Anlass war die "Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Marienberg", deren Wohngebäude zahlreiche Nutzflächen um den Nürnberger Flughafen beanspruchen sollen.



amh