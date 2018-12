Nach dem Angriff auf drei Frauen in der Nürnberger Nordstadt lief die Suche nach dem Täter auf Hochtouren. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte das Stadtgebiet am Freitag abgesucht und Anwohner befragt.

Eine starke Rauchentwicklung in einer Tiefgarage im Norden Nürnbergs ließ die Feuerwehr am Samstagvormittag in die Ziegelsteinstraße anrücken. Ein Auto war dort in Flammen aufgegangen und hatte erhebliche Rauchschwaden verursacht.