Baugrund knapp: Nürnberg kämpft mit massiver Platznot

Stadt verliert wegen gestiegener Preise Familien ans Umland - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auf 185 Quadratkilome­tern rückt Nürnberg immer enger zusammen. Manch­mal durchaus widerwillig. Die Stadt werde weiter wachsen, prophezeit die Bauverwaltung. Fragt sich nur, wie und wo.

Ein Klick auf die einzelnen Stadtviertel zeigt, in welchem Viertel wieviel Wohnungen von 2008 bis 2016 neu genehmigt wurden.

Daten: Städtisches Bauamt Nürnberg, Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2017, Visualisierung: Viola Bernlocher

Verkehrte Welt. Statt wie gewohnt Traumhäuser und schicke Loftwohnun­gen anzubieten, inserieren und plakatieren hiesige Bauträger immer häufiger Hilferufe in eigener Sache. "Grundstücke an uns! Hin­weise werden belohnt", steht da dick und fett. Oder auch: "Wir kaufen, bebaut und unbebaut."

Kein Wunder. Die Reser­ven schwinden, viele Bau­lücken haben sich gefüllt und wo früher Wohnungen leer standen, hängen längst Gardinen. Zwischen 2008 und 2016 sind im Stadtgebiet fast 3000 Ein­und Zweifamilienhäuser und knapp 12000 Wohnun­gen hochgezogen worden. In Schoppershof, St. Peter oder Gostenhof standen die meisten Baukräne.

Doch das reicht nicht. Petra und Gerhard P. etwa hat der Boom wenig genutzt. Zwei Jahre lang habe sie gesucht, sagt die Mutter zweier Kleinkin­der, die mit ihrem Mann gerne in der Stadt geblie­ben wäre, wo beide arbeiten. Das An­gebot: klein. Die Preise: groß. Familie P. hat jetzt einen Kaufvertrag für ein Doppelhaus in Heßdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt unterschrieben.

Für die Kleinen sei's schöner am Land, tröstet man sich über die Nach­teile hinweg. Dazu gehören vor allem lange Wege zur Arbeit. Dass die Stadt nach wie vor mittelständische Famili­en ans Umland verliert, ist — nicht nur finanziell — schmerzhaft und liegt am fehlenden oder teuren Immobilienan­gebot. Dabei ist Nürnberg im Stadt­planer- Deutsch eine "Schwarm­stadt". Eine, die vor allem junge Men­schen anzieht.

Nachverdichtung sei in allen Kom­munen dieser Kategorie ein Oberthe­ma, sagt Hilmar von Lojewski, beim Deutschen Städtetag zu­ständig für Stadtentwick­lung. Er verströmt Optimis­mus, von einer "Überdich­te" könne keine Rede sein. Man habe in der Zeit der Industrialisierung und bei der Aufnahme von Flücht­lingen nach ’45 ganz ande­re Zuströme gut bewältigt, so Lojewski.

Kehrtwende schaffen

Allerdings müssten die Kommunen jetzt die Kehrt­wende zur aktiven Boden­politik schaffen. Das heißt: Grundstücke auf Vorrat kaufen, um sie bei Bedarf zu bebauen. Leider reiche das Vorkaufsrecht der Städte nicht aus, hält man im Nürnberger Baureferat dagegen. An viele inte­ressante Flächen komme man gar nicht heran.

Baureferent Daniel Ul­rich: "Jeder Baugrund hat einen spekulativen Hinter­grund." Wer heute eine Baulücke sein Eigen nennt, bleibt gerne darauf sitzen, weil sich das auszahlen könnte. Man sei an einem Punkt, an dem man die Keule des Baugebots auspa­cken müsse, so Ulrich. Das Gesetz erlaube das zwar in bestimmten Fällen, doch die Umsetzung sei "wahn­sinnig aufwendig".

Auch die Natur steht unter Druck. Das ist die besorgte Diagnose von Matthias Schmidt vom Bund Naturschutz. Hier ein paar Bäume, dort eine Wiese, "das passiert im Kleinen, unauffällig", sagt er, und sei doch in der Summe extrem viel. Er ver­langt, dass auch das Grün nachver­dichtet werden müsse.

Claudine Stauber