Baurecht bremst Sanierung: Zwingerbar bleibt weiter dicht

Die Stadt sieht den Pächter Tucher in der Pflicht - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Die Zwingerbar in der Lorenzer Straße war eine Institution in Nürnberg. Am 22. Januar 2016 wurde sie geschlossen. Eine Neueröffnung sollte schon längst stattfinden, doch es gibt Probleme baulicher und genehmigungspflichtiger Art. Eine Eröffnung ist noch nicht in Sicht.

20 Jahre lang war die Zwingerbar ein beliebter Szene-Treff, doch seit eineinhalb Jahren ist sie geschlossen. Es gibt offenbar keine Einigung darüber, wie viele Gäste hinein dürfen. © Archivfoto: Matthias Lindner



20 Jahre lang war die Zwingerbar ein beliebter Szene-Treff, doch seit eineinhalb Jahren ist sie geschlossen. Es gibt offenbar keine Einigung darüber, wie viele Gäste hinein dürfen. Foto: Archivfoto: Matthias Lindner



Über 20 Jahre hinweg schätzten Nachtschwärmer, Musikfans und kommunikativ veranlagte Zeitgenossen die Bar als Anlaufstelle. Doch Anfang 2016 war Schluss. Die Tucher-Brauerei als Pächter suchte einen neuen Unterpächter und wollte die Räumlichkeiten, die der Stadt gehören, neu gestalten. Die Grundsanierung war Aufgabe der Stadt. "Das ganze Projekt entwickelt sich zu einem Drama", so Tucher-Chef Fred Höfler zur NZ. Die denkmalschutzrechtliche Abklärung des Vorhabens habe sich hingezogen und jetzt stelle sich die Frage, für wie viele Gäste die Zwingerbar eigentlich zugelassen ist. Bei der langjährigen Pächterin seien es unbeanstandet fast 200 gewesen. Künftig sollen es deutlich weniger sein.

Für Baureferent Daniel Ulrich ist die Neugestaltung der Zwingerbar klar geregelt: Sie ist Sache des Pächters. Das Hochbauamt habe bereits 2016 Fenster erneuert, den Putz repariert und den Kanal saniert. Der Boden in der Zwingerbar wurde vor wenigen Jahren ebenfalls komplett erneuert. Nach Auszug der langjährigen Zwingerbar-Betreiberin wurde jedoch deutlich, dass der Boden durch einen Wasserschaden so stark geschädigt ist, dass er schon wieder ausgetauscht werden muss. "Die Erneuerung des Bodens ist Aufgabe des Pächters", so Ulrich.

Zudem musste geklärt werden, ob die Sanierung möglicherweise archäologischen Folgen hat, was inzwischen ausgeschlossen werden konnte, weil die Grabung nicht sehr tief ausgeführt wird. Die denkmalrechtliche Erlaubnis sei seit Februar erstellt, so der Baureferent: "Formal ist der Pächter der Bauherr, was weder ungewöhnlich noch problematisch ist."

Denkmalschutz wird zum Stolperstein

Das eigentliche Problem aber ist, dass Tucher zwar Pächter ist, der eigentliche Unterpächter eine neue Raumgestaltung vornehmen möchte. Für Tucher-Chef Höfler ist das eine einfache Umplanung der Räume: "Wir schieben den Tresen von links nach rechts."

Baurechtlich hat das aber offenbar Folgen. "Wir haben dem Unterpächter mehrfach mitgeteilt, dass dafür ebenfalls ein Antrag auf denkmalrechtliche Erlaubnis erforderlich ist. Bisher kam dazu aber nichts", stellt Ulrich fest. Das sei für das Hochbauamt unerfreulich, weil mit diesem Umbau auch die Elektrik in den Wänden erneuert werden soll. Das nötige Material liegt seit Dezember im Hochbauamt und wartet auf Einbau.

Das für Komplikationen sorgende Problem ist aber, dass der Unterpächter Pläne für eine Anzahl von Sitzplätzen schmiedet, die nicht mehr mit der ursprünglichen, bauordnungsrechtlichen Genehmigung übereinstimmt. "Das würde dann mehr als nur ein denkmalrechtliches Verfahren auslösen, sondern einen kompletten Bauantrag", befürchtet Ulrich. Zulässig sind bislang 40 Gäste. Demnächst soll es einen Ortstermin geben.

André Fischer