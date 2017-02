Baustelle blockiert vier Monate die Burgstraße

Straße ist wohl noch acht Wochen nur für Anlieger befahrbar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ohne Vorwarnung ist die Burgstraße seit Anfang dieser Woche zur Baustelle geworden. Die Arbeiten laufen voraussichtlich bis Ende Mai, die Vollsperrung wird nach Angabend des Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) etwa acht Wochen dauern.

Halbseitig gesperrt ist seit Anfang dieser Woche die Burgstraße, die vom Rathaus hoch bis zur Kaiserburg führt. Nach verschiedenen Tiefbauarbeiten wird sie in vier Bauabschnitten voraussichtlich bis Ende Mai wiederhergestellt. Die Durchfahrt ist nur für Anlieger frei. © Michael Matejka



Auf Anfrage des Stadtanzeigers erklärt Sör-Werkleiter Ronald Höfler die Straßenbauarbeiten an der direkten Verbindung vom Rathaus zur Kaiserburg mit "diversen Tiefbauarbeiten in den letzten Jahren, die nun wiederhergestellt werden". Seit vergangenem Montag können nur noch Anlieger die Burgstraße befahren. Die Vollsperrung werde circa acht Wochen dauern. Eine halbseitige Sperrung der Burgstraße schließt sich planmäßig bis Ende Mai an.

Um die Erreichbarkeit der Häuser zumindest für Anwohner und Rettungsdienste zu gewährleisten, hat Sör die Straßenarbeiten in vier Bauabschnitte gegliedert. Der erste Teil wird bei Vollsperrung ab Halbwachsengässchen ausgeführt; die Zufahrt soll jeweils halbseitig möglich sein. Der zweite Abschnitt wird halbseitig bis zur Oberen Krämersgasse ausgeführt; hier soll die Zufahrt von unten möglich bleiben.

Der dritte Abschnitt führt bis zur Oberen Krämersgasse. Voraussichtlich wird dabei auch der Lückenschluss zum Halbwachsengäßchen geschaffen und anschließend die zweite Hälfte der Oberen Krämersgasse bis zur Einmündung der Burgstraße erledigt. Die Arbeiten ab der Stöpselgasse aufwärts folgen zum Schluss - inklusive Gehweg.

Die nächsten Wochen geht es in der Burgstraße auf alle Fälle sehr eng zu. Verkehrsschilder weisen nicht nur darauf hin, dass die Einfahrt lediglich für Anlieger frei ist, sondern auch auf fehlende Wendemöglichkeiten.

j.s.