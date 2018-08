Baustelle Schule: Wo in Nürnberg Sanierungsbedarf herrscht

Hochbauamt ist derzeit überlastet — 85 dringende Sanierungsfälle - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Zu wenig Klassenräume, undichte Dächer, bröckelnde Fassaden: Der Investitionsrückstand bei den Schulen bereitet den Kämmerern bundesweit Kopfzerbrechen. Laut Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) müssten die Städte derzeit 47,7 Milliarden Euro in Schulgebäude stecken - auch in Nürnberg muss investiert werden.

So wird das Pirckheimer-Gymnasium in der Südstadt bald wieder aussehen: Nur zum 50. Jubiläum fiel das Gerüst, demnächst muss es wieder angebracht werden. © Michael Matejka



Allein 85 dringende Sanierungsfälle stehen in Nürnberg auf der "Vor-BIC-Liste". Das ist gleichsam der Wunschzettel von Schulreferent Klemens Gsell (CSU). Die Problemfälle sind erkannt, aber wann die Stadt Geld hat, um die Mängel auszubessern, steht in den Sternen.

Klemens Gsell hat auf der Liste mit rotem Edding markiert, wo es besonders brennt. Etwa in der Reichelsdorfer Erich-Kästner-Schule, die umfassend saniert werden muss, weil Dächer und Fenster undicht sind; eine Wärmedämmung gibt es gar nicht. Sie könnte auch gleich ganz abgerissen werden. Das Referat wünscht sich, dass das Problem in der Eichstätter Straße 2023 gelöst ist, aber ob das realisierbar ist?

Das Pirckheimer-Gymnasium ist seit Jahren eingerüstet, weil das Dach kaputt ist. Nach einer Pause wird es demnächst wieder neu verpackt. In Ziegelstein ist die Turnhalle der Grundschule zu sanieren, die Grundschule in St. Johannis soll möglichst 2023 nicht mehr länger vor sich hin bröckeln, die Carl-von-Ossietzky-Schule in Sündersbühl krankt an einem notdürftig abgedichteten Dach, zugigen Fenstern, maroden Installationen und rudimentärem Brandschutz. Die Liste ist lang — und bevor die 85 Schulen zum Zuge kommen, arbeitet das Schulreferat erst mal die Projekte ab, deren Finanzierung bereits steht.

110 Millionen Euro kann Gsell in den nächsten Jahren für Schulgebäude ausgeben. Mit der Summe ist er gar nicht mal unzufrieden, "Der limitierende Faktor ist nicht das Geld, sondern der Mensch. Uns fehlen personelle Kapazitäten bei der Planung, zum Beispiel im Hochbauamt und bei der wbg kommunal." Weil das Hochbauamt überlastet ist, verzögerten sich zum Beispiel die Planung für das neue Schulzentrum Südwest und für die neue Schule in der Forchheimer Straße, sagt Gsell.

Laut KfW-Kommunalpanel — nach Angaben der Bank die größte, regelmäßige Befragung von Kämmereien in kreisfreien Städten — haben die Kommunen in Deutschland einen Investitionsrückstand von 159 Milliarden Euro. Der größte Brocken entfalle auf die Schulen, nämlich 47,7 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Investitionsstau bei den Schulbauten um 14,9 Milliarden Euro vergrößert. Am drängendsten ist das Problem in Großstädten in Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Zwar stiegen die Ausgaben langsam wieder, das führe aber nicht unbedingt zu einer besseren Bildungsinfrastruktur, sagt KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. "Ein Großteil der Ausgaben wird durch steigende Baupreise regelrecht aufgefressen. Darüber hinaus behindern Kapazitätsengpässe in der Kommunalverwaltung und besonders in der Bauwirtschaft die Umsetzung." Nürnberg lässt grüßen.

