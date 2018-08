Baustellen-Flut in Nürnberg: Stadt weist Kritik zurück

An vielen Orten im Stadtgebiet wird momentan gebaut - das muss aber auch sein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ob am Plärrer, entlang der Regensburger Straße oder am Nelson-Mandela-Platz. Gebaut wird derzeit fast überall in Nürnberg. Vor allem bei Autofahrern sorgt das nicht immer für Begeisterung. Die Stadt wehrt sich derweil gegen Kritik – und nennt Gründe für die zahlreichen Baustellen.

Bitte einordnen – Schilder wie diese prägen derzeit das Stadtbild in Nürnberg. Vor allem am Wochenende macht es sich bemerkbar, dass am Südausgang des Hauptbahnhofes kaum mehr Parkplätze zur Verfügung stehen. © Foto: Dominik Mayer



"Diesen Sommer haben wir schon ein ambitioniertes Programm", gibt André Winkel unumwunden zu. Er ist Pressesprecher des Servicebetriebs Öffentlicher Raum (Sör) Nürnberg. Die Frage, ob es dieses Jahr besonders viele Baustellen in der Ferienzeit gebe, kann er aber nicht beantworten – Vergleichszahlen aus den Vorjahren gibt es nicht. Die Sommerferien wolle man aber natürlich ausnutzen, das sei so üblich, sagt Winkel.

Große Baustellen teile man oft in mehrere Bauabschnitte ein, damit verkehrstechnisch bedeutende Punkte nicht zu stark beeinträchtigt werden. "Wir hätten auch den halben Plärrer lahmlegen können, das haben wir aber bewusst nicht gemacht", erklärt er. Stattdessen baue man schrittweise. Dasselbe gelte für die Fahrbahn-

erneuerung auf der Süd-West-Tangente. Auslöser für die Arbeiten am Plärrer, die voraussichtlich noch bis zum 13. August andauern werden, waren neue technische Auflagen für die Straßenbrücken, an denen die Wegweiser montiert sind.

Ein weit größeres Projekt ist die Neugestaltung des Nelson-Mandela-Platzes am Südausgang des Hauptbahnhofs. "Am Wochenende parken die Leute den ganzen Gehweg zu und es staut sich hinterm Bahnhof zeitweise bis in die Pillenreuther Straße hinein", berichtet Peter Loew. Er ist Geschäftsführer des Ringhotels Loew’s Merkur, das sich in direkter Nähe zum Nelson–Mandela-Platz befindet. Auch wenn die Großbaustelle den Hotelbetrieb bisweilen beeinträchtige, steht er der Aufwertung des Platzes nicht ablehnend gegenüber.

Parkplätze müssen Grünanlage weichen

Die Planungen der Stadt sehen – statt wie bisher Parkplätze – eine ausgedehnte Grünanlage mit Rasenfläche und zahlreichen Bäumen vor. Auf dem Celtisplatz, der auf westlicher Seite direkt an den Nelson-Mandela-Platz angrenzt, soll zudem ein Café entstehen. Gebaut und betrieben von Peter Loew. Für ihn auch eine strategische Entscheidung – schließlich kontrolliert er so den Gastronomiebetrieb direkt vor seinem Hotel selbst. Mit Blick auf das teils schwierige Klientel im Umfeld des Bahnhofes sagt Loew: "Ganz einfach wird es nicht, grundsätzlich bin ich aber optimistisch."

Weniger optimistisch ist Stefan Barth. Der NZ-Leser beklagt die zukünftig drastisch reduzierte Zahl der Parkplätze auf dem Areal. "Ich sehe niemanden, der seine Verwandten mit dem Fahrrad oder der Tram vom Bahnhof abholt", kritisiert er. André Winkel vom SÖR verteidigt das Vorhaben der Stadt: "Auf der anderen Seite gibt es ein Parkhaus, dort können die Leute parken."

Außerdem werde die gesamte Südstadt durch die Neugestaltung des Platzes deutlich aufgewertet. "Wir nehmen den Leuten zwar Parkplätze weg, aber das, was sie dafür bekommen, ist mehr wert", findet er. Auch die Tatsache, dass durch die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes an beiden Seiten des Hauptbahnhofs gleichzeitig gebaut wird, betrachtet er als unproblematisch. "Der neue Nelson-Mandela-Platz wurde mit Bürgerbeteiligung beschlossen", sagt er. Da müsse man irgendwann auch mal anfangen.

Hitze macht zu schaffen

Angefangen haben auch die Arbeiten entlang der Regensburger Straße. Derzeit wird dort die Fahrbahndecke erneuert – allerdings vom Straßenbauamt, nicht von SÖR. Der Verkehr fließt im Bereich der Einmündung Breslauer Straße in beiden Richtungen nur noch einspurig. Gerade zu den Stoßzeiten staut es sich da kräftig.

Zu Kämpfen haben die Bauarbeiter aktuell natürlich auch mit der Hitze. Nicht nur, weil die körperliche Belastung enorm ist, sondern auch, weil der Asphalt durch die hohen Temperaturen langsamer aushärtet. Ein bisschen Geduld wird auf Nürnbergs Straßen also weiterhin nicht schaden.

Dominik Mayer