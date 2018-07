Baustellen in Nürnberg: Gefährlicher Hindernislauf zur Schule

Verkehrshelfer sind bereits im Einsatz - Auch Sör will sich der Sache annehmen - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Drei Baustellen entlang der Hallerstraße in St. Johannis machen den Schulweg für etwa 100 Grundschüler derzeit zum Abenteuer. Die Behörden hätten Abhilfe versprochen, doch nichts gemacht, klagt eine Mutter.

Achtung, Baustelle! Insgesamt drei davon entlang der Hallerstraße in St. Johannis machen den Schulweg für etwa 100 Grundschüler derzeit zum Abenteuer. Mirjam Straßer hat deswegen Kontakt mit der Stadt gesucht und hofft, dass sich die Situation für den Nachwuchs nach den Sommerferien verbessert. © Foto: Martin Schülbe



Mirjam Straßer ist sauer. Und ihrer Auskunft nach einige andere Eltern in St. Johannis ebenso. Weil der Schulweg ihrer Kinder entlang der Hallerstraße wegen gleich drei Baustellen nicht mehr sicher sei. Das sehe auch der Elternbeirat des Horts so, dem sie angehört, der mit allen Forderungen hinter ihr steht. Mit dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) habe man bereits gesprochen, ebenso mit dem Amt für Allgemeinbildende Schulen: "Immer wurde uns dann viel versprochen", berichtet die zweifache Mutter. "Doch getan hat sich nichts."

Etwa 100 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren seien betroffen, berichtet die 37-Jährige beim Ortstermin mit unserer Redaktion. Eine Hälfte etwa laufe vom Hort "Haus für Kinder" in der Heimerichstraße los, die andere von zu Hause – bis zur Grundschule in der Adam-Kraft-Straße. Eine Baustelle auf der Westseite der Hallerstraße besteht schon länger und sei auch kein Problem gewesen, da der Schulweg auf der Ostseite verläuft. Dort jedoch entsteht, schräg gegenüber der ersten Baustelle, seit April ein Wohngebäude – dafür wurde der ganze Gehweg gesperrt.

Verkehrshelfer im Einsatz

Hinzu komme der Baustellenverkehr. Straßer berichtet von Lastwagen, die in zweiter Reihe parken, und den üblichen Links-Rechts-Blick vor der Straßenüberquerung erschweren. Zumal Autos mit erhöhtem Tempo die Lastwagen überholen würden, um dem Gegenverkehr nicht im Weg zu sein. "Das ist gefährlich", warnt sie.

Zwei Verkehrshelfer sind für den Bereich zuständig, nur stehen sie an der falschen Stelle, meint Straßer. Gelegentlich würden die Helfer auch mal eigenmächtig den Standort wechseln, um den Kindern an gefährlicheren Stellen beim Überqueren der Straße zu helfen. Und wenn einer erkranke, so wie es in den vergangenen zwei Wochen der Fall gewesen sei, würde die Lage noch kritischer sein.

"Dass das Kind den Schulweg besteht, ist Sache der Eltern"

Mit Sör habe eine Mutter bereits Mitte April telefoniert und sich am 7. Juni vor Ort getroffen. Diskutierte Behelfszebrastreifen, Fahrbahnverengungen und Tempobeschränkungen seien nicht realisiert worden, so Straßer. Die bessere Lösung sieht sie ohnehin in einer Verlegung des Schulwegs, der dann parallel durch die Lange Zeile, die Rückertstraße und die Heimerichstraße verlaufen würde. Die Erzieher des Horts könnten dann den neuen Weg mit den Kindern trainieren, auch die Verkehrshelfer entlang des neuen Wegs aufgestellt werden, sagt sie. Eine solche Verlegung müsse ihrer Ansicht nach das Amt für Allgemeinbildende Schulen anordnen.

Dort ist Christian Maluga für die Schulweghelfer zuständig; er widerspricht dieser Annahme. "Es gibt keinen festen Schulweg", sagt er auf unsere Anfrage. Auch der Versicherungsschutz über den kommunalen Versicherungsverband greife, ganz gleich, wo die Kinder laufen. "Die Aufgabe, dass das Kind den Schulweg besteht, ist Sache der Eltern und nicht des Horts." Vor Schuljahresbeginn will seine Behörde mit dem Verkehrsplanungsamt, Sör und der Verkehrspolizei prüfen, wo die Schulweghelfer künftig stehen sollen, so Maluga. Sie sind derzeit an der Hallerstraße. Eltern, die ihr Kind auf einem anderen Weg zur Schule schicken wollen, müssten also auf die Helfer verzichten. Straßer: "Das ist keine Lösung." Sie hofft, dass mit dem neuen Schuljahr ab 10. September eine Alternative gefunden ist.

Sör schaltet sich ein

Bis dahin will auch Sör aktiv werden. Sprecher André Winkel erklärte die Untätigkeit mit der dritten Baustelle, die erst kürzlich auf dem Schulweg aufgetaucht war: An der Kreuzung Hallerstraße/Rieterstraße wird derzeit ein Kabel verlegt. "Dadurch funktionierte unsere ursprünglich angedachte Variante nicht mehr", so Winkel. Eine neue Variante werde kommende Woche umgesetzt, die aus einem Behelfsübergang mit gelben Streifen (vor dem Haus Hallerstraße 44) und Parkverboten bestehe. "Dass es länger gedauert hat, tut uns leid."

