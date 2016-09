Baustellen in Nürnberg: Hier staut sich's noch länger

Ein Überblick über die Behinderungen in der Noris - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Sommerferien-Zeit ist Baustellen-Zeit. Doch Nürnbergs Autofahrer brauchen auch über den August hinaus starke Nerven, denn: Im Stadtgebiet gibt es einige Dauerbrenner. Wir haben sie zusammengefasst.

Viele Sanierungs- und Ausbau-Projekte konnten auch in den großen Ferien abgeschlossen werden, etwa an der Dürrenhofstraße, an der Kreuzung Uhlandstraße/Grolandstraße oder an der Radmeisterstraße. Doch einige Baustellen werden auch in den nächsten Wochen noch für Staus und Behinderungen sorgen. Ein Überblick.