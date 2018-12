Baustellen-Unglück in Nürnberg: Arbeiter von Decke erschlagen

Zwischendecke von Neubauwohnung stürzte herab - Hintergründe noch unklar - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Auf einer Baustelle im Nürnberger Stadtosten kam es zu einem größeren Unfall. Eine Decke stürzte aus ungeklärter Ursache herab, Trümmer begruben mehrere Arbeiter unter sich. Einer der Männer starb - die Feuerwehr versuchte ihn zuvor noch mit einer sogenannten "Crash-Rettung" zu bergen.

Noch ist unklar, was genau auf der Baustelle in der Langseestraße passierte. Offenbar stürzte aber die Zwischendecke zum ersten Obergeschoss einer Neubauwohnung herab. Die Trümmer fielen auf zwei Arbeiter, zwei von ihnen (45 und 50 Jahre alt) konnten sich selbst befreien und erlitten mittelschwere Verletzungen. Ein Mann allerdings wurde von einem Betonstück erschlagen und starb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr versuchte noch unter Einsatz von schwerem Gerät, den Arbeiter zu befreien, scheiterte dabei aber. Ein Retter entschied sich zu einer sogenannten "Crash-Rettung", einer Sofortmaßnahme, um Menschen in akuter Lebensgefahr zu bergen. Dafür stieg er in das Gebäude, obwohl die Gefahr bestand, dass weitere Trümmer herabfallen könnten. Er zog den leblosen Körper des Mannes unter der Betondecke hervor, doch der Arbeiter war bereits tot.

Die Unfallstelle ist weiträumig abgesperrt, ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.