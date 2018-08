Bayern-SPD wirbt für Kindergrundsicherung im Freistaat

Die Sozialdemokraten fordern 619 Euro für alle Kinder unter 18 - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die SPD möchte eine Kindergrundsicherung einführen, um Kinder wirkungsvoll vor Armut zu schützen. Ein solches Instrument sei viel effektiver als das von der CSU geplante Familiengeld, meinen die Landtagskandidatinnen Claudia Arabackyj und Kerstin Gardill.

Die SPD-Politikerinnen Kerstin Gardill, Renate Schmidt und Claudia Arabackyj sagen Kinderarmut den Kampf an. © Eduard Weigert



Zum Pressetermin haben sich die beiden prominente Verstärkung geholt: Renate Schmidt, frühere Bundesfamilienministerin und Nürnberger Ehrenbürgerin, empört sich über die "Bockigkeit" der CSU. Diese wolle unbedingt ihr Familiengeld auch in voller Höhe an Hartz-IV–Empfänger auszahlen, obwohl die Christsozialen selbst 2011 zu Zeiten der schwarz-gelben Bundesregierung dafür gesorgt hätten, dass solche Leistungen mit Hartz-IV verrechnet werden müssen. Gardill beklagt auch, dass von dem Familiengeld nur Eltern von kleinen Kindern im Alter von ein und zwei Jahren profitieren würden.

Dagegen bekämen die Kindergrundsicherung, die nach Vorstellung der Bayern-SPD bei 619 Euro im Monat liegen soll, alle Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr. In Bayern, meint Gardill, gibt es 245.000 Kinder, die als armutsgefährdet gelten. Arabackyj verweist darauf, dass in Nürnberg 18.500 Menschen unter 25 Jahren in Hartz-IV-Haushalten leben. "Wir machen als Kommune viel", sagt die Kommunalpolitikerin, die auch dem Jugendhilfeausschuss des Stadtrats vorsteht. Mit Instrumenten wie dem Nürnberg-Pass lindere man aber lediglich die Folgen der Armut, könne sie jedoch nicht grundsätzlich bekämpfen.

Kindergeld wäre überflüssig

Die Grundsicherung wäre hier ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Nach einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, sagt Schmidt, könnte die Quote der armutsgefährdeten Kinder in Deutschland durch dieses Instrument von derzeit 15 auf dann drei Prozent gesenkt werden. Das Geld würde an alle Familien ausgezahlt, unabhängig von deren Einkommenssituation. Dennoch wollen die drei SPD-Politikerinnen vor allem sozial Schwächeren mit dieser Leistung helfen – indem die Summe besteuert wird. "Wer keine Steuern zahlt, bekommt die 619 Euro komplett", rechnet Schmidt vor. Wer viel verdient, muss dagegen rund die Hälfte an den Staat zurückzahlen.

Die bisherigen Leistungen wie Kindergeld oder der Regelsatz für Kinder im Hartz-IV-Bezug würden abgeschafft. Schmidt hielte ein solches System für viel gerechter als die derzeitige Situation, in der Spitzenverdiener über steuerliche Begünstigungen, die sie zusätzlich zum Kindergeld erhalten, unterm Strich besser wegkämen als Geringverdiener. Dank dieser Ausgestaltung der Kindergrundsicherung, findet Gardill, könne nicht nur die Armutsgefährdung bekämpft werden, sondern auch die soziale Ungleichheit. „Es würde im Jahr 110 Milliarden Euro kosten.“ Allerdings würde ein Teil wegen der wegfallenden Leistungen refinanziert.

