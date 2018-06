Beachvolleyball am Hauptmarkt: Das Spektakel hat begonnen

Qualifikation und erste Gruppenspiele am Freitag - Wir berichten live! - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Am Wochenende verwandelt sich der Nürnberger Hauptmarkt wieder in ein opulentes Volleyballfeld. Bei der Techniker Beach Tour pritschen und baggern die Profis was das Zeug hält. Bis zu tausend Besucher können das Spektakel auf den Tribünen kostenlos mitverfolgen. Wir sind live vor Ort.

nb