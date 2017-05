Beachvolleyballer pritschen auf dem Hauptmarkt

Smart Beach Tour macht in Nürnbergs Innenstadt Station - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Die Beachvolleyballer sind wieder da! Wer am Wochenende in der Altstadt unterwegs ist, kommt nicht an ihnen vorbei. Die einen freut es, die anderen sind genervt. Auf jeden Fall ist die Stimmung gut und das Wetter prächtig. Neuer Spielort in diesem Jahr: der Hans-Sachs-Platz. Noch bis zum Sonntag dauert das Spektakel.

gs