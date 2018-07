Bedenkliche Zahlen: Weiter oft Gewalt gegen Bayerns Polizei

NÜRNBERG - Polizeibeamte in Bayern sehen sich weiterhin häufig Angriffen ausgesetzt, verbal wie körperlich. Das zeigt eine Statistik, die Innenminister Joachim Herrmann am Freitag vorstellen wird.

Polizisten im Einsatz müssen sich nicht selten gegen Angriffe wehren. © dpa



Die Gewalt gegenüber Polizisten im Freistaat bleibt auf hohem Niveau. Im vergangenen Jahr gab es nach dpa-Informationen zwar etwas weniger Fälle, dafür aber mehr betroffene Beamte als im Vorjahr. Die genauen Zahlen will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in Nürnberg vorstellen.

2016 hatte die Gewalt gegen Polizisten in Bayern einen Höchststand erreicht: In rund 7400 Fällen waren Beamte Opfer von verbaler oder körperlicher Gewalt geworden – darunter waren der Mord an einem Beamten durch einen sogenannten Reichsbürger in Georgensgmünd, 13 versuchte Tötungen, fast 2500 Körperverletzungen und noch mehr Beleidigungen. 16 450 Polizisten waren betroffen.

