Bedrohungslage am Münzplatz: SEK führt Verdächtige ab

Mann soll sich mit Waffe in Wohnung verschanzt haben - "Lage unter Kontrolle" - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Großeinsatz in der Nürnberger Altstadt: Ein Mann soll sich am Münzplatz unweit des Laufer Schlagturms mit einer Waffe in einem Mehrfamilienhaus verschanzt haben. Das SEK rückt an. Gegen 16.45 Uhr gibt die Polizei Entwarnung - zwei Personen wurden festgenommen.

Schwerbewaffnete Polizisten riegelten den Münzplatz im Nürnberger Zentrum ab. © Eduard Weigert



Schwerbewaffnete Polizisten riegelten den Münzplatz im Nürnberger Zentrum ab. Foto: Eduard Weigert



Offenbar eskalierte in einer Wohnung am Nürnberger Münzplatz ein Streit. Ein Zeuge alarmierte gegen 14 Uhr die Polizei, er habe im Inneren einen Mann mit einer Waffe gesehen. Das Gebiet zwischen dem Rathenauplatz und dem Münzplatz am Laufer Schlagturm wurde von der Polizei komplett abgeriegelt, Fußgänger durften die Straßen nicht betreten. "Das SEK hat sich mit Scharfschützen in Stellung gebracht", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Bilderstrecke zum Thema Großeinsatz in Nürnberg: Polizei riegelt Münzplatz ab Teile der Nürnberger Innenstadt wurden am Dienstagnachmittag von der Polizei abgeriegelt. Nach ersten Informationen soll in einer Wohnung am Münzplatz ein Streit eskaliert sein.



"Über die Person in der Wohnung wissen wir bislang noch nichts", sagte Polizei-Pressesprecher Bert Rauenbusch. "Die Schilderungen des Zeugen aber waren sehr glaubwürdig, das ist nachvollziehbar." Das SEK nahm mit einer Verhandlungsgruppe Kontakt zu dem Verdächtigen auf, der sich in einer Wohnung verschanzt hielt. Laut Angaben der Polizei soll er unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Gegen 16.45 Uhr meldete die Polizei: "Wir haben zwei Personen in Gewahrsam genommen." Die Absperrungen wurden wenig später aufgehoben. Die Durchsuchung der Wohnung läuft derzeit, bislang wurde aber offenbar noch keine Waffe gefunden.

Totenstille mitten in der Stadt. — Die Lokalredaktion (@nn_lokales) 13. Juni 2017

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tl