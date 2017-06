Bedrohungslage am Münzplatz: SEK überwältigt Männer

Mann verschanzte sich in Wohnung - Polizei sucht nach Schusswaffe - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Großeinsatz in der Nürnberger Altstadt: Ein Mann soll sich am Münzplatz unweit des Laufer Schlagturms mit einer Waffe in einem Mehrfamilienhaus verschanzt haben. Das SEK rückt an. Gegen 16.30 Uhr gibt die Polizei Entwarnung - zwei Personen wurden festgenommen.

Schwerbewaffnete Polizisten riegelten den Münzplatz im Nürnberger Zentrum ab. Foto: Eduard Weigert



Offenbar eskalierte in einer Wohnung am Nürnberger Münzplatz ein Streit. Ein 48-jähriger Mann, der nach eigenen Angaben in dem Mehrfamilienhaus mit einer Waffe bedroht wurde, alarmierte gegen 14 Uhr die Polizei. Geschossen wurde laut dem Zeugen zwar nicht, die Polizei nahm die Drohung dennoch ernst. "Das war sehr glaubwürdig und nachvollziehbar", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Der vermeintliche Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei riegelte die Straßen zwischen dem Münzplatz am Laufer Schlagturm bis zum Rathenauplatz ab, die Bus-Linie 36 musste einen Umweg nehmen. Ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei rückte mit Scharfschützen und einer Verhandlungsgruppe an, wollte Kontakt zu dem Mann in der Wohnung aufnehmen. "Zuvor scheiterten telefonische Versuche", heißt es in einer Pressemitteilung. Zwischenzeitlich herrschte Totenstille mitten in der Stadt, beschreibt der Polizeireporter der Nürnberger Nachrichten die Szenerie:

Dann griff die Polizei zu. Eigentlich wollten die Spezialeinheiten erstmals Kontakt zu dem möglicherweise Bewaffneten aufnehmen, dabei ergab sich aber "eine günstige Gelegenheit", wie die das Präsidium Mittelfranken sagt. Die zwei Personen, auf die die Beamten trafen, ließen sich widerstandslos festnehmen. Sie standen unter Alkoholeinfluss. "Über die Personen in der Wohnung wissen wir bislang noch nichts", sagte Polizei-Pressesprecher Bert Rauenbusch. Die Ermittlungen laufen.

Jetzt sucht die Polizei in dem Mehrfamilienhaus in der Sebalder Altstadt nach der Schusswaffe, von der der Zeuge sprach. Bislang (Stand 17.15 Uhr) konnte sie nicht gefunden werden.

"Die Lage ist unter Kontrolle", twitterte die Polizei Mittelfranken bereits früh. Man habe sich auch gegen eine Evakuierung der umliegenden Häuser entschieden, Anwohner, die sich noch im Gefahrengebiet befanden, wurden mit großen Schildern und Polizeischutz eskortiert. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war dennoch an dem Einsatz beteiligt. Vorsorglich wurden mehrere Dutzend Polizeibeamte, darunter die Spezialeinheiten und USK-Kräfte und zahlreiche Rettungskräfte in die Altstadt berufen.

