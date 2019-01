Am Dienstagvormittag kam es an der Berufsschule in Schoppershof zu einem Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften. Weil eine "abstrakte Bedrohungslage" herrschte, rückten zahlreiche Einsatzkräfte zur Berufsschule in Schoppershof an. Die genauen Hintergründe sind unklar, der Einsatz ist seit elf Uhr beendet. © NEWS5 / Grundmann