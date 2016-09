Bei 26 Grad: Nürnberg startet in die Lebkuchen-Saison

NÜRNBERG - Sommerliches Wetter bei 26 Grad Celsius, viele Passanten am Hauptmarkt haben noch kurze Hosen und T-Shirts an - und trotzdem: die Lebkuchen-Saison beginnt. Offiziell hat nun das Nürnberger Unternehmen Schmidt mit einem Stand an der Frauenkirche den Startschuss gegeben.

Am Samstagmorgen hat das Unternehmen Schmidt mit seinen Lebkuchen an der Frauenkirche den Startschuss für die Saison gegeben. © Eduard Weigert



In manchen Discountern gibt es das leckere Gebäck schon seit zwei Wochen. Lebkuchen ist ein traditionelles Advents- und Weihnachtsgebäck. Ist es dafür nicht noch ein bisschen früh? "Man hört immer wieder, dass angeblich keiner Lebkuchen jetzt schon sehen kann. Aber das Gegenteil ist der Fall: Unsere Kunden greifen kräftig zu", berichtet Karin Bayer von Lebkuchen-Schmidt. Was sicher auch an den Rabatten zum Saisonstart lag.

Am Samstagmorgen waren es hauptsächlich Einheimische, die sich am Hauptmarkt mit Tüten von Leckereien eingedeckt haben. Mittags kamen dann verstärkt Touristengruppen zum Probieren an den Stand. Neben den bewährten Knabbereien gibt es heuer als Neuheit Lebkuchen mit Cashew-Schoko, denn beim Lebkuchen ist es wie beim Laptop: Es muss immer wieder etwas Neues her, zumindest aus Sicht der Hersteller.

Seit Juni läuft die Produktion in den verschiedenen Nürnberger Lebkuchen-Fabriken, weil der Handel die Ware zu Beginn des Septembers in den Regalen haben wollte. Auch die Exporte - beispielsweise in die USA und nach Canada - laufen schon an.

Hartmut Voigt