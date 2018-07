Bei Konzert in der Luise: Hitlergruß und "Sieg Heil"-Rufe

Polizei ermittelt - Jugendeinrichtung verhängte Hausverbot - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Eklat beim Hip-Hop-Konzert in der Cultfactory Luise: Ein Mann soll den Hitlergruß gezeigt, mehrere Personen sollen "Sieg Heil" gerufen haben. Nun ermittelt die Polizei.

"Hip-Hop vom Feinsten" wurde bei der Open-Air-Veranstaltung in der Luise an der Scharrerstraße angekündigt — am Ende gab es großen Krach, eine heftige Auseinandersetzung zwischen Besuchern, Künstlern und den Mitarbeitern sowie einen Polizeieinsatz. Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Petzold wurde die Polizei am Sonntag gegen 20 Uhr von Mitarbeitern der Einrichtung des Kreisjugendrings verständigt: Ein Mann soll vor der Einrichtung die Hand zum Hitlergruß erhoben und zudem "Sieg Heil" gerufen haben. Doch die Polizeistreifen konnten vor Ort nichts mehr ausrichten, da sich der Mann und seine Begleiter davongemacht hatten. Pressesprecher Petzold: "Wir ermitteln gegen unbekannt wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen."

Die Jugendeinrichtung Luise teilte auf ihrer Homepage mit, dass der Ärger mit einem Auftritt des Rappers Joker478 begonnen habe: Im Laufe des Konzerts riefen der Rapper und seine Begleiter auf der Bühne "Sieg Heil". Darauf habe man das Konzert abgebrochen und der Gruppe Hausverbot erteilt. Der Rapper und seine Crew hätten die Einrichtung verlassen, jedoch sei es auf dem Parkplatz mit Besuchern, den beteiligten Personen und den Mitarbeitern zu "wilden Diskussionen" gekommen. Auf Bitten der Mitarbeiter verließen die Personen das Gelände. Kurz darauf sei die Gruppe wieder aufgetaucht, ein Mann habe den Hitlergruß gezeigt — daraufhin wurde die Polizei gerufen.

Die Mitarbeiter schreiben auf der Homepage der Luise: "Wir hätten niemals damit gerechnet, dass auf unserem Parkplatz — circa 20 Meter entfernt wurde vor 13 Jahren Ismail Yasar vom NSU erschossen — jemand seinen rechten Arm streckt und 'Sieg Heil' ruft. Das macht uns fassungslos und wütend." Auf Facebook veröffentlichte die Einrichtung den Schriftverkehr mit dem Rapper Joker 478, der sich mittlerweile für sein Verhalten entschuldigt hat.

