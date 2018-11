Beide bei Grün gefahren? Unfall beim Abbiegen in Nürnberg

NÜRNBERG - In der Frankenstraße ist es am Samstag zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Die Verkehrspolizei sucht nun Unfallzeugen, die Hinweise auf die Ampelschaltung geben können.

Der 27-jährige Fahrer eines Fiat Kleintransporters wollte gegen 12.50 Uhr von der Frankenstraße nach links in die Allersberger Straße abbiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Audi, der die Frankenstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Die 28-jährige Fahrerin des Audi wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Da beide Unfallbeteiligten angaben, jeweils bei Grünlicht gefahren zu sein, sucht die Verkehrspolizei nun Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise können Zeugen unter der Rufnummer (0911) 6583-1530 an die Verkehrspolizei Nürnberg richten.

