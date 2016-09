Bekommt Nürnberg eine eigene Bauwagen-Siedlung?

Verein hat der Kommune Vorschläge gemacht, doch die will Areale selber nutzen - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Die Suche nach Bauwagen-Standplätzen zu Wohnzwecken in Nürnberg gestaltet sich äußerst schwierig. Die Stadt sträubt sich. Doch deswegen wollen die Freunde der "Mobilen Architektur" noch lange nicht aufgeben.

Ein idyllisches Bild: Siedlungen mit Wohnbauwagen sind in ganz Deutschland - hier eine Siedlung in Kassel - sehr beliebt. © Foto: dpa



Ein idyllisches Bild: Siedlungen mit Wohnbauwagen sind in ganz Deutschland - hier eine Siedlung in Kassel - sehr beliebt. Foto: Foto: dpa



Im Grunde hat die Stadt nichts dagegen, wenn in Nürnberg Bauwagen als Wohnungen genutzt werden. Diese Botschaft im vergangenen Jahr hat schon gereicht, dass sich ein Verein mit dem Namen "Mobile Architektur" gegründet hat. Der überreichte der Bauverwaltung eine Liste mit unbebauten Flächen, von denen sich zwölf im Eigentum der Stadt befinden.

Das Stadtplanungsamt hat sich nun drei der Grundstücke angeschaut und sie auf die Möglichkeit, dort Wohnwagen abzustellen, abgeklopft. Das Ergebnis, das im Stadtplanungsausschuss des Stadtrats am 22. September vorgestellt wird, dürfte den Vereinsmitgliedern nicht gefallen. Es handelt sich um eine Fläche in der Hügelstraße (Großreuth bei Schweinau), eine in der Regensburger Straße (Gleißhammer) und eine in der Tiroler Straße (Gibitzenhof); laut Experten wären diese Grundstücke zumindest „störungsarm“ nutzbar.

Kitas und Flüchtlingszentrum stehen im Weg

Doch eine genauere Prüfung hat ergeben, dass hier doch einige Hinderungsgründe bestehen. In der Hügelstraße beispielsweise wird ein Teil der Fläche vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) als Lagerplatz genutzt. Die weiteren Flächenanteile, heißt es in dem Bericht, sind zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet. Das Stadtplanungsamt sieht das Areal außerdem als reguläre Wohnbaufläche vor. Ein Bebauungsplan ist demnach bereits in Vorbereitung.

Die Fläche in der Regensburger Straße müsse in Zusammenhang mit den denkmalgeschützten Anwesen in den Hausnummern 402 bis 414 gesehen werden, wird betont. In der Nummer 402 und 404 befindet sich eine Kindertagesstätte sowie ein Flüchtlingskompetenzzentrum der Arbeiterwohlfahrt. 406 steht derzeit leer, soll mittelfristig aber wieder als Wohnraum genutzt werden.

In der Tiroler Straße parken die Parkrocker

Im Zugangsbereich würde auch gerne der Verein Mobile Architektur seine Wagen aufstellen. Das widerspräche aber den Plänen der Stadt. Außerdem soll von einer weiteren Verdichtung abgesehen werden. In 408 ist ein Stützpunkt der gemeinnützigen städtischen Noris-Arbeit (Noa) untergebracht. 410 bis 414 sind Mietwohnungen, direkt gegenüber ist eine Container-Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber.

Die Tiroler Straße (südlich vom Z-Bau), eine weitere Hoffnungsfläche der Vereinsmitglieder, scheidet laut Stadt ebenfalls aus. Die Fläche wird regelmäßig als Parkplatz für Rock im Park, für die Messe und für Schausteller genutzt. In nicht allzu ferner Zeit soll auch die Sanierung des Grundwassers an dieser Stelle wieder aufgenommen werden.

Das blockiert das Areal langfristig. Da die Stadt ihre eigenen Flächen angesichts der Wohnungsnot selbst für Wohnbau (oder auch Gewerbenutzung) verwenden möchte, senkt sie den Daumen über die drei Areale. Nun geht die Suche für ein Grundstück für die Nürnberger Bauwagen-Fans weiter.

Andreas Franke