Belästigung in Gostenhof: Mann onaniert am Fenster

Polizei nahm den 51-Jährigen wenig später in seiner Wohnung fest - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 51 Jahre alter Mann hat am Donnerstag eine Passantin sexuell belästigt: Er stellte sich nackt ans Fenster seiner Wohnung in Gostenhof, pfiff ihr hinterher und onanierte vor ihren Augen.

Gegen 15.15 Uhr stand der Mann am Fenster seiner Wohnung im ersten Stock. Als eine junge Frau vorbeilief, pfiff er ihr nach. Als sie sich umdrehte, will sie gesehen haben, dass der Mann onanierte. Dabei soll er sie direkt angesehen haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Polizisten nahmen den 51-Jährigen wenig später in seiner Wohnung fest. Der Mann bestritt den Vorfall. Nun ermittelt die Kripo wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

