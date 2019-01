Beliebte Foodtrucks jetzt auch am Will-Brandt-Platz

NÜRNBERG - Foodtrucks gehören einfach zum heutigen Straßenbild dazu. Das fanden auch die Mitarbeiter der Nürnberger PSD Bank. Denn vor deren Türen am Willy-Brandt-Platz wäre ja ein guter Platz für einen Foodtruck.

Neuer Standort für Foodtrucks: Vor der PSD Bank am Willy-Brandt-Platz steht auch „KoBo Kitchen“. © Foto: Roland Fengler



Marion Kühn, Katharina Skach und Christian Hätsch befragten ihre Kollegen nach deren Vorlieben, testeten sich durch das fahrende Angebot und wählten acht Trucks aus, die von Montag bis Donnerstag nun mittags auf hungrige Menschen warten. In jeder ungeraden Kalenderwoche sind dies "Guerilla Gröstl", "Pasta Laster", "Rib Wich" und "Kitchen Made", die gerade Kalenderwoche beginnt am Montag mit "Jillbaag", gefolgt von "KoBo Kitchen", dem vegan-vegetarischen Laster "Kreuz & Quer" und "Razz & Rübe" am Donnerstag.

Demnächst will die PSD Bank auch im Netz den Tourplan einstellen, Infos findet man aber auch unter www.foodtrucks-deutschland.de. Kommenden Montag bringt dann Guerilla Gröstl seine Burger an Frau und Mann.

